Kill Bill是一个经过实战检验的开源计费和支付平台，被每月处理数百万张发票的公司用于生产环境。它通过可插拔的架构处理整个货币化堆栈——包括目录管理、订阅、循环开票、税务和支付路由——让您无需重写业务逻辑即可混合搭配支付网关、税务引擎和分析提供商。

自托管Kill Bill可让客户支付元数据、订阅历史和定价规则完全由您掌控，且不收取每笔交易费用，也无供应商锁定。随附的Kaui管理UI为财务和支持团队提供了一个Web控制台，用于管理账户、发票、退款和计划变更，无需编写任何API调用。