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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Kill Bill 构建什么

Kill Bill是一个经过实战检验的开源计费和支付平台，被每月处理数百万张发票的公司用于生产环境。它通过可插拔的架构处理整个货币化堆栈——包括目录管理、订阅、循环开票、税务和支付路由——让您无需重写业务逻辑即可混合搭配支付网关、税务引擎和分析提供商。

自托管Kill Bill可让客户支付元数据、订阅历史和定价规则完全由您掌控，且不收取每笔交易费用，也无供应商锁定。随附的Kaui管理UI为财务和支持团队提供了一个Web控制台，用于管理账户、发票、退款和计划变更，无需编写任何API调用。

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你可以用 {name} 构建什么

Kill Bill 的主要功能

订阅引擎

模型试用、定期合同、混合定价，以及自动按比例处理的复杂目录升级和降级。

支付网关插件

将费用路由到 Stripe、Adyen、Braintree、PayPal 以及数十家其他提供商，使用可互换的支付插件。

开票和催款

按时生成发票，使用可配置的催款规则重试失败的付款，并追回收入，无需编写自定义脚本。

Kaui 管理控制台

通过专为支持和财务团队构建的专用网络用户界面，您可以浏览账户、退款、编辑订阅和检查发票。

REST API 和 插件

完整的REST API加上Java/Ruby插件SDK，让您无需分叉核心即可将Kill Bill与CRM系统、税务引擎和分析工具集成。

多租户就绪

使用内置的多租户功能，在单个实例中隔离品牌、区域或客户群，并配备独立的目录和凭据。

为什么要在 Hostinger 上运行 Kill Bill

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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