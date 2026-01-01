部署 Kill Bill 一键安装。
适用于SaaS、市场和基于使用量的业务的开源订阅计费和支付平台。
为 Kill Bill 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Kill Bill 的主要功能
订阅引擎
模型试用、定期合同、混合定价，以及自动按比例处理的复杂目录升级和降级。
支付网关插件
将费用路由到 Stripe、Adyen、Braintree、PayPal 以及数十家其他提供商，使用可互换的支付插件。
开票和催款
按时生成发票，使用可配置的催款规则重试失败的付款，并追回收入，无需编写自定义脚本。
Kaui 管理控制台
通过专为支持和财务团队构建的专用网络用户界面，您可以浏览账户、退款、编辑订阅和检查发票。
REST API 和 插件
完整的REST API加上Java/Ruby插件SDK，让您无需分叉核心即可将Kill Bill与CRM系统、税务引擎和分析工具集成。
多租户就绪
使用内置的多租户功能，在单个实例中隔离品牌、区域或客户群，并配备独立的目录和凭据。
为什么要在 Hostinger 上运行 Kill Bill
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。