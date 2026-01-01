一键安装部署 Checkmk。
全面的基础设施监控，具有自动发现、无代理检查、仪表板以及针对服务器、网络和云工作负载的警报功能。
为 Checkmk 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Checkmk 的主要功能
服务自动发现
添加主机后，Checkmk 会检查其操作系统、服务、文件系统、网络接口和软件，并自动建议正确的监控检查。
代理和无代理检查
通过在 Linux、Windows 和 Unix 上部署轻量级代理来监控服务器，或使用 SNMP、IPMI、REST API 以及数十种针对交换机、虚拟机管理程序和云服务的集成。
仪表板和报告
预设视图涵盖主机概览、问题状态、性能图表和SLA报告，并提供图形编辑器以用于自定义仪表板和通知。
智能警报
通知路由，带有升级规则、时间窗口感知的静默时间、多渠道交付，以及每个主机组和团队可自定义的模板。
分布式监控
扩展到多个站点，具备集中管理、远程卫星服务器以及跨地域的同步配置复制。
为什么要在 Hostinger 上运行 Checkmk
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。