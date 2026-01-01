Checkmk 是一个全面的基础设施和应用程序监控平台，它将兼容 Nagios 的插件与现代 Web UI、服务自动发现和内置仪表板相结合。社区版（前身为 Raw Edition）是完全开源的，并包含完整的监控引擎、代理接收器、通知路由和报告功能，全球数万家组织使用它来从一个统一的界面监控服务器、交换机、虚拟化主机和云工作负载。

在您的 VPS 上自托管 Checkmk 可以将所有凭据、主机名和指标保留在您自己的基础设施中。自动发现功能在首次注册时扫描主机，并为检测到的操作系统和软件推荐正确的服务检查，与手动配置每个指标相比，这大大减少了设置时间。