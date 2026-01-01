Flarum 是一个下一代论坛平台，它重新构想了现代网络的在线讨论方式。它采用移动优先的方法构建，提供优雅、快速、直观的体验，鼓励有意义的对话。与感觉过时且笨重的传统论坛软件不同，Flarum 将实时更新、无限滚动和强大的扩展系统结合在一个简洁、无干扰的界面中。

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