一键部署 Matrix Conduit。
轻量级、基于 Rust 的 Matrix 家服务器，用于安全、联邦式聊天，资源消耗极低。
为 Matrix Conduit 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Matrix Conduit 构建什么
Matrix Conduit 是一个用 Rust 编写的简单、快速、可靠的 Matrix homeserver。它被设计为 Synapse 的轻量级替代品，以单个二进制文件形式发布，并带有嵌入式 RocksDB 数据库，无需 PostgreSQL 或其他外部服务，从而显著降低了运行您自己的聊天服务器所需的资源占用。
在 VPS 上自托管 Conduit 让您完全拥有消息历史、媒体和加密密钥，同时仍能与全球 Matrix 网络联邦。端到端加密默认启用，任何标准 Matrix 客户端，如 Element、FluffyChat 或 Cinny，都可以即插即用，因此您的社区可以继续使用其已知的工具。
Matrix Conduit 的主要功能
轻量级占用
带有嵌入式 RocksDB 存储的单个 Rust 二进制文件可以在小型 VPS 方案上轻松运行，而 Synapse 则会力不从心。
端到端加密
私人房间和直接消息默认加密，因此除了收件人之外，任何人都无法读取消息内容。
Matrix 联邦
通过开放的 Matrix 协议和联邦网络，与全球任何其他 Matrix homeserver 上的用户连接。
无外部数据库
将所有数据存储在嵌入式RocksDB实例中，消除了PostgreSQL的设置、调优和备份的复杂性。
支持标准客户端
兼容 Element、FluffyChat、Cinny、Nheko 以及所有其他支持 Matrix 客户端-服务器 API 的客户端。
注册令牌控制
通过共享密钥令牌来限制新账户的创建，这样只有您邀请的人才能在您的服务器上注册。
为什么要在 Hostinger 上运行 Matrix Conduit
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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