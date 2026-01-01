Matrix Conduit 是一个用 Rust 编写的简单、快速、可靠的 Matrix homeserver。它被设计为 Synapse 的轻量级替代品，以单个二进制文件形式发布，并带有嵌入式 RocksDB 数据库，无需 PostgreSQL 或其他外部服务，从而显著降低了运行您自己的聊天服务器所需的资源占用。

在 VPS 上自托管 Conduit 让您完全拥有消息历史、媒体和加密密钥，同时仍能与全球 Matrix 网络联邦。端到端加密默认启用，任何标准 Matrix 客户端，如 Element、FluffyChat 或 Cinny，都可以即插即用，因此您的社区可以继续使用其已知的工具。