Parseable 是一个开源的可观测性数据湖，专为日志、指标和追踪而构建。它采用 Rust 编写，并将数据存储在 Apache Parquet 中，以传统日志堆栈成本的一小部分摄取高容量遥测数据，同时通过智能缓存和列式存储保持快速查询性能。

在 VPS 上自托管 Parseable，您可以获得一个完全由自己控制的完整可观测性后端：一个与 OpenTelemetry 兼容的 HTTP 摄取 API、一个内置的带 SQL 支持的查询引擎、仪表板、警报和基于角色的访问——所有这些都无需按 GB 收取摄取费用、供应商锁定，或将敏感日志数据发送给第三方 SaaS 提供商。