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高性能可观测性数据湖，用于日志、指标和追踪，基于 Apache Parquet 构建，并使用 Rust 开发。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Parseable 构建什么

Parseable 是一个开源的可观测性数据湖，专为日志、指标和追踪而构建。它采用 Rust 编写，并将数据存储在 Apache Parquet 中，以传统日志堆栈成本的一小部分摄取高容量遥测数据，同时通过智能缓存和列式存储保持快速查询性能。

在 VPS 上自托管 Parseable，您可以获得一个完全由自己控制的完整可观测性后端：一个与 OpenTelemetry 兼容的 HTTP 摄取 API、一个内置的带 SQL 支持的查询引擎、仪表板、警报和基于角色的访问——所有这些都无需按 GB 收取摄取费用、供应商锁定，或将敏感日志数据发送给第三方 SaaS 提供商。

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你可以用 {name} 构建什么

Parseable 的主要功能

Parquet 原生存储

将摄入的事件存储为列式 Apache Parquet 文件，用于快速分析查询，并与原始 JSON 相比实现显著压缩。

OpenTelemetry 就绪

通过 OpenTelemetry 协议接收日志、指标和追踪，以便现有收集器和 SDK 无需更改代码即可传输数据。

SQL 查询引擎

使用熟悉的 ANSI SQL 查询遥测数据，可在任何时间范围内，对索引字段和分区扫描实现亚秒级响应。

内置仪表盘

直接在 Parseable 内部构建交互式仪表板和保存的查询，无需额外安装单独的可视化工具。

警报和 RBAC

在日志流上定义基于阈值的警报，并通过基于角色的访问控制，在流和租户上授予团队范围访问权限。

经济高效的留存

智能缓存和分层存储使最新数据保持活跃以供查询，而较旧的分区则在磁盘上保持压缩以实现长期保留。

为什么要在 Hostinger 上运行 Parseable

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