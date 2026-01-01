部署 Parseable 一键安装。
高性能可观测性数据湖，用于日志、指标和追踪，基于 Apache Parquet 构建，并使用 Rust 开发。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Parseable 构建什么
Parseable 是一个开源的可观测性数据湖，专为日志、指标和追踪而构建。它采用 Rust 编写，并将数据存储在 Apache Parquet 中，以传统日志堆栈成本的一小部分摄取高容量遥测数据，同时通过智能缓存和列式存储保持快速查询性能。
在 VPS 上自托管 Parseable，您可以获得一个完全由自己控制的完整可观测性后端：一个与 OpenTelemetry 兼容的 HTTP 摄取 API、一个内置的带 SQL 支持的查询引擎、仪表板、警报和基于角色的访问——所有这些都无需按 GB 收取摄取费用、供应商锁定，或将敏感日志数据发送给第三方 SaaS 提供商。
Parseable 的主要功能
Parquet 原生存储
将摄入的事件存储为列式 Apache Parquet 文件，用于快速分析查询，并与原始 JSON 相比实现显著压缩。
OpenTelemetry 就绪
通过 OpenTelemetry 协议接收日志、指标和追踪，以便现有收集器和 SDK 无需更改代码即可传输数据。
SQL 查询引擎
使用熟悉的 ANSI SQL 查询遥测数据，可在任何时间范围内，对索引字段和分区扫描实现亚秒级响应。
内置仪表盘
直接在 Parseable 内部构建交互式仪表板和保存的查询，无需额外安装单独的可视化工具。
警报和 RBAC
在日志流上定义基于阈值的警报，并通过基于角色的访问控制，在流和租户上授予团队范围访问权限。
经济高效的留存
智能缓存和分层存储使最新数据保持活跃以供查询，而较旧的分区则在磁盘上保持压缩以实现长期保留。
为什么要在 Hostinger 上运行 Parseable
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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