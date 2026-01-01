WPS Office是一款全面的办公生产力套件，包括文字处理、电子表格、演示文稿和PDF编辑工具。它通过KasmVNC流媒体以浏览器可访问的桌面应用程序形式提供，让您无需在本地安装软件即可从任何设备获得完整的办公环境。

在VPS上自托管WPS Office提供了一个持久的工作空间，您的文档始终可以通过安全的URL访问。WPS Office与Microsoft Office格式（DOCX、XLSX和PPTX）具有高度兼容性，使其成为与使用Microsoft Office的同事处理文件时的实用办公套件。