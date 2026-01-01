DenoKV是一个由Deno创建者构建的现代键值数据库，提供强一致性存储、ACID事务保证以及一个可自然集成到Deno应用程序中的JavaScript原生API。它支持原子操作、二级索引、自动版本控制，并能高效处理小型元数据和大型二进制对象——所有这些都由SQLite存储引擎提供支持，以实现可靠的持久性。

在您的VPS上自托管DenoKV，与托管数据库服务相比，可为您提供可预测的性能和成本，对您的数据层拥有完全控制权，并通过基于令牌的身份验证来确保安全访问。对于需要可靠键值存储且没有供应商锁定或可变云定价的Deno应用程序来说，它是理想的后端存储。