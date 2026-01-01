一键部署 Gatus。
面向开发人员的状态页面，具有自动多协议监控、条件警报和实时运行时间仪表板。
为 Gatus 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Gatus 构建什么
Gatus 是一个开发者优先的正常运行时间监控工具和状态页，它通过声明式 YAML 配置跟踪 HTTP API、TCP 服务、DNS 记录、ICMP 目标、SSH 主机、gRPC 端点和 SSL 证书的健康状况。它评估状态码、响应时间、正文内容和证书过期等条件，并为每个端点渲染一个显示历史正常运行时间百分比的实时仪表板。
在您自己的 VPS 上自托管 Gatus 可以使您的监控基础设施独立于其监控的服务，消除按次检查的 SaaS 费用，并允许您通过 40 多个集成（包括 Slack、Discord、PagerDuty 和 Telegram）路由警报，同时确保您的监控数据不会离开您的环境。
Gatus 的主要功能
多协议监控
监控 HTTP、TCP、DNS、ICMP、SSH、gRPC 和 SSL 证书过期，只需一个 YAML 配置 — 无需代理或额外代码。
条件告警
定义关于状态码、响应时间、JSON正文字段和证书过期的精确警报条件，支持40多种集成，包括Slack和PagerDuty。
Prometheus 指标
通过 /metrics 端点暴露端点健康状况和延迟，以便与 Grafana 和您现有的可观测性堆栈直接集成。
可嵌入的徽章
生成 SVG 正常运行时间和响应时间徽章，可嵌入到 GitHub README、文档站点或面向公众的状态页面中。
维护窗口
安排停机时间段，以在部署、维护或已知中断期间抑制误报，而无需更改您的警报规则。
为什么要在 Hostinger 上运行 Gatus
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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