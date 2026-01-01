Gatus 是一个开发者优先的正常运行时间监控工具和状态页，它通过声明式 YAML 配置跟踪 HTTP API、TCP 服务、DNS 记录、ICMP 目标、SSH 主机、gRPC 端点和 SSL 证书的健康状况。它评估状态码、响应时间、正文内容和证书过期等条件，并为每个端点渲染一个显示历史正常运行时间百分比的实时仪表板。

在您自己的 VPS 上自托管 Gatus 可以使您的监控基础设施独立于其监控的服务，消除按次检查的 SaaS 费用，并允许您通过 40 多个集成（包括 Slack、Discord、PagerDuty 和 Telegram）路由警报，同时确保您的监控数据不会离开您的环境。