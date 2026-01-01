一键安装部署书架。
Readarr 社区积极重启，以实现电子书和有声读物库的自动化管理。
为 Bookshelf 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Bookshelf 构建什么
Bookshelf 是 Readarr 的社区维护继任者，它基于与 Sonarr 和 Radarr 相同的 arr 框架构建。它会监控您最喜欢的作者，跟踪新发布的作品，并通过您现有的下载客户端 — 包括 qBittorrent、Transmission、SABnzbd 和 NZBGet — 自动下载和整理书籍，然后将它们归档到您的 Calibre 或 Calibre-Web 图书馆中，并附带整洁的元数据。
在 VPS 上自托管 Bookshelf 可以让服务 24/7 全天候运行，从而在发布作品出现的第一时间捕获它们，而无需依赖家用机器在线。持久卷可在容器更新后保留您的作者列表、质量配置文件和下载历史记录。
Bookshelf 的主要功能
自动作者追踪
监控所有作者的著作和系列，以便每个新发布的内容都能自动排队下载，无需手动搜索。
多格式电子书支持
处理 EPUB、MOBI、AZW3、PDF 和包括 M4B 在内的有声读物格式，为您的整个数字图书馆提供一个工具。
下载客户端集成
连接到 qBittorrent、Transmission、Deluge、SABnzbd 和 NZBGet，以便书籍能通过您已使用的任何客户端送达您的书库。
Calibre 图书馆同步
直接与 Calibre 和 Calibre-Web 集成，以自动导入具有一致元数据和文件夹命名的新获取内容。
质量资料管理
定义每个配置文件的首选格式和备用选项，确保下载符合您的质量标准，无需手动干预。
为什么要在 Hostinger 上运行 Bookshelf
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。