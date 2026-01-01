Bookshelf 是 Readarr 的社区维护继任者，它基于与 Sonarr 和 Radarr 相同的 arr 框架构建。它会监控您最喜欢的作者，跟踪新发布的作品，并通过您现有的下载客户端 — 包括 qBittorrent、Transmission、SABnzbd 和 NZBGet — 自动下载和整理书籍，然后将它们归档到您的 Calibre 或 Calibre-Web 图书馆中，并附带整洁的元数据。

在 VPS 上自托管 Bookshelf 可以让服务 24/7 全天候运行，从而在发布作品出现的第一时间捕获它们，而无需依赖家用机器在线。持久卷可在容器更新后保留您的作者列表、质量配置文件和下载历史记录。