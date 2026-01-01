Blinko 是一个自托管平台，它在一个应用程序中统一了快速笔记捕获、任务管理和 AI 增强搜索功能。其微博风格的界面经过优化，可即时记录想法，而完整的 Markdown 支持、标签功能以及与 OpenAI 或 Ollama 的可选 AI 集成，则能让这些想法随着时间的推移保持井然有序且易于发现。

与商业笔记服务不同，自托管 Blinko 可将您的每一个想法、计划和研究笔记完全保存在您的基础设施内 — 无需第三方分析，无存储限制，也无按查询付费的成本。笔记可以保持私有，也可以从同一部署中公开共享。