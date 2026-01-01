一键部署 Blinko。
开源 AI 驱动的笔记平台，集成了微博、任务管理和智能搜索。
为 Blinko 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Blinko 的主要功能
无感采集
微博式输入让您可以在几秒钟内记录想法，而无需先浏览文件夹结构或选择模板。
AI赋能搜索
连接 OpenAI 或本地 Ollama 模型，以自然语言查询您的笔记，即使您不记得确切的关键词，也能浮现相关条目。
Markdown 与任务支持
使用完整的 Markdown 格式化笔记并嵌入任务清单，以便同一个工具可以处理快速捕获和结构化项目跟踪。
公开或私人笔记
选择单条笔记的可见性，让您能够维护一个私人知识库，同时选择性地将内容作为微博发布，而无需单独的平台。
数据可移植性
自动备份和导入/导出功能确保您的笔记无论平台如何变化，都能保持可访问和可迁移。
为什么要在 Hostinger 上运行 Blinko
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。