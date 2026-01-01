ClickHouse 是一个开源的列式数据库管理系统，专门为在线分析处理而构建——能够在毫秒级时间内对数十亿行数据运行聚合查询，无需预计算的多维数据集或物化视图。最初由 Yandex 开发，现在由 ClickHouse Inc. 维护，它为从初创公司到 Cloudflare、Uber 和 eBay 等公司的分析平台、可观测性后端和产品事件管道提供支持。

在您的 VPS 上自托管 ClickHouse，可为应用程序后端、分析仪表板和可观测性工具提供一个高性能查询层，用于处理日志数据、指标、用户事件和时间序列工作负载。内置的 Play UI 提供了一个基于浏览器的查询界面，因此分析师无需安装桌面客户端即可编写 SQL。