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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 ClickHouse 构建什么

ClickHouse 是一个开源的列式数据库管理系统，专门为在线分析处理而构建——能够在毫秒级时间内对数十亿行数据运行聚合查询，无需预计算的多维数据集或物化视图。最初由 Yandex 开发，现在由 ClickHouse Inc. 维护，它为从初创公司到 Cloudflare、Uber 和 eBay 等公司的分析平台、可观测性后端和产品事件管道提供支持。

在您的 VPS 上自托管 ClickHouse，可为应用程序后端、分析仪表板和可观测性工具提供一个高性能查询层，用于处理日志数据、指标、用户事件和时间序列工作负载。内置的 Play UI 提供了一个基于浏览器的查询界面，因此分析师无需安装桌面客户端即可编写 SQL。

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你可以用 {name} 构建什么

ClickHouse 的主要功能

列式存储

列式压缩和磁盘布局可实现10到100倍的压缩比，并且聚合查询速度比行式数据库快得多。

MergeTree 引擎家族

针对时间序列、复制数据、求和聚合和图工作负载，专用表引擎可根据具体用例优化存储和查询。

内置播放 UI

直接从浏览器在 /play 运行即席SQL查询，支持语法高亮、查询历史和结果可视化。

物化视图

增量维护的预聚合表让您能够以亚秒级延迟处理针对数十亿行的仪表板查询。

分布式和复制

原生支持跨节点分片和表复制，以实现高可用性，无需外部协调服务。

为什么要在 Hostinger 上运行 ClickHouse

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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