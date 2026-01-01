一键安装部署 ClickHouse。
开源列式OLAP数据库，专为在数十亿行数据上进行实时分析而设计，具有毫秒级查询延迟。
为 ClickHouse 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ClickHouse 构建什么
ClickHouse 是一个开源的列式数据库管理系统，专门为在线分析处理而构建——能够在毫秒级时间内对数十亿行数据运行聚合查询，无需预计算的多维数据集或物化视图。最初由 Yandex 开发，现在由 ClickHouse Inc. 维护，它为从初创公司到 Cloudflare、Uber 和 eBay 等公司的分析平台、可观测性后端和产品事件管道提供支持。
在您的 VPS 上自托管 ClickHouse，可为应用程序后端、分析仪表板和可观测性工具提供一个高性能查询层，用于处理日志数据、指标、用户事件和时间序列工作负载。内置的 Play UI 提供了一个基于浏览器的查询界面，因此分析师无需安装桌面客户端即可编写 SQL。
ClickHouse 的主要功能
列式存储
列式压缩和磁盘布局可实现10到100倍的压缩比，并且聚合查询速度比行式数据库快得多。
MergeTree 引擎家族
针对时间序列、复制数据、求和聚合和图工作负载，专用表引擎可根据具体用例优化存储和查询。
内置播放 UI
直接从浏览器在 /play 运行即席SQL查询，支持语法高亮、查询历史和结果可视化。
物化视图
增量维护的预聚合表让您能够以亚秒级延迟处理针对数十亿行的仪表板查询。
分布式和复制
原生支持跨节点分片和表复制，以实现高可用性，无需外部协调服务。
为什么要在 Hostinger 上运行 ClickHouse
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。