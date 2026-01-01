Reiverr是一个开源前端，它将媒体发现、请求和播放整合到一个电视友好的界面中。用户无需在Jellyfin、TMDB、Sonarr和Radarr之间来回切换，而是可以通过一个针对遥控器和10英尺UI优化的应用程序，浏览热门影片、获取个性化推荐、请求缺失内容以及播放其媒体库中已有的内容。

在您自己的VPS上自托管Reiverr，可以确保每个连接的API密钥、观看历史和请求日志都在您的控制之下。其基于插件的架构允许您在不修改核心的情况下添加新的流媒体源，并且同一个后端可以同时支持Web应用程序和三星Tizen智能电视上的原生版本。