一键安装部署 Polaris。
轻量级 Rust 驱动的音乐流媒体服务器，可将您的个人收藏带到您拥有的每台设备上。
为 Polaris 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Polaris 构建什么
Polaris 是一个用 Rust 编写的开源音乐流媒体服务器，旨在通过最少的硬件，让个人音乐库可以通过任何浏览器或移动设备访问。Rust 核心将内存使用和 CPU 负载保持在足够低的水平，使其可以在入门级 VPS 方案上流畅运行，同时能够轻松索引包含数万首 FLAC、MP3、MP4、OGG、Opus、APE、WAV 和 AIFF 格式歌曲的音乐库。
自托管 Polaris 可以让您的每张专辑、翻录和 Bandcamp 下载都尽在掌控，无需月费，没有目录流失，也没有收听数据出售给第三方。第一个打开 Web UI 的人将完成一个简短的设置向导，该向导将库路径与管理员帐户配对，因此初始凭据永远不会出现在日志或部署模板中。
Polaris 的主要功能
Rust 性能
原生Rust实现可将内存和CPU使用率保持在较低水平，因此即使在最小的VPS套餐上，大型库也能流畅地进行流式传输。
无损格式支持
流式传输 FLAC、MP3、MP4、OGG、Opus、APE、WAV 和 AIFF，保持原始音质，无需强制重新编码您的母带。
首次访问设置向导
一个引导式欢迎流程在首次加载时将您的音乐文件夹与管理员账户配对，镜像中不包含任何硬编码的默认凭据。
多用户播放列表
每个家庭成员都有自己的账户、播放列表和收听历史记录，在共享服务器上互不混淆资料库。
Subsonic 兼容 API
暴露一个与 Subsonic 兼容的 API，以便数十个社区 iOS、Android 和桌面客户端无需专有应用程序即可连接。
基于浏览器的管理后台
整个配置——用户、挂载点、DDNS、专辑封面规则——都可以通过Web UI进行编辑，而无需进入容器内部操作。
为什么要在 Hostinger 上运行 Polaris
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。