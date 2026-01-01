Polaris 是一个用 Rust 编写的开源音乐流媒体服务器，旨在通过最少的硬件，让个人音乐库可以通过任何浏览器或移动设备访问。Rust 核心将内存使用和 CPU 负载保持在足够低的水平，使其可以在入门级 VPS 方案上流畅运行，同时能够轻松索引包含数万首 FLAC、MP3、MP4、OGG、Opus、APE、WAV 和 AIFF 格式歌曲的音乐库。

自托管 Polaris 可以让您的每张专辑、翻录和 Bandcamp 下载都尽在掌控，无需月费，没有目录流失，也没有收听数据出售给第三方。第一个打开 Web UI 的人将完成一个简短的设置向导，该向导将库路径与管理员帐户配对，因此初始凭据永远不会出现在日志或部署模板中。