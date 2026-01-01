R2R 是一个开源的检索增强生成框架，从一开始就就为生产部署而构建。它结合了混合语义和关键词搜索与倒数排名融合、自动知识图谱构建、多模态文档摄取，以及一个代理式检索API，该API允许大型语言模型在其推理循环中协调搜索。

在您自己的VPS上自托管R2R，可以使文档、向量索引和对话历史完全由您控制，无需按查询付费，也没有第三方可以访问您的知识库。此部署将R2R API与官方仪表板以及PostgreSQL加pgvector存储配对，为您提供一个完整的RAG堆栈，您可以将其与任何LLM提供商进行扩展。