Cleanuparr 是一款专为 Servarr 生态系统构建的自托管下载管理器。它连接到 Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr 和 Whisparr，以及 qBittorrent、Transmission、Deluge、uTorrent 和 rTorrent，然后持续检查队列，以标记并移除那些停滞、卡在元数据、下载过慢、导入失败或匹配已知恶意软件模式（例如可疑的 .lnk 和 .zipx 文件）的下载。

除了队列维护之外，Cleanuparr 还会主动搜索缺失的媒体和未达到截止质量要求的升级，清理已完成的做种，移除不再被 arrs 跟踪的孤立文件，并在每次标记或移除时发送警报。在您自己的 VPS 上运行它，可以让您的媒体自动化全天候保持整洁，无需手动看管队列。