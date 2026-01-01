一键部署 Cleanuparr。
Servarr 堆栈的高级队列清理器，可自动移除停滞、失败和恶意的下载。
为 Cleanuparr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Cleanuparr 构建什么
Cleanuparr 是一款专为 Servarr 生态系统构建的自托管下载管理器。它连接到 Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr 和 Whisparr，以及 qBittorrent、Transmission、Deluge、uTorrent 和 rTorrent，然后持续检查队列，以标记并移除那些停滞、卡在元数据、下载过慢、导入失败或匹配已知恶意软件模式（例如可疑的
.lnk 和
.zipx 文件）的下载。
除了队列维护之外，Cleanuparr 还会主动搜索缺失的媒体和未达到截止质量要求的升级，清理已完成的做种，移除不再被 arrs 跟踪的孤立文件，并在每次标记或移除时发送警报。在您自己的 VPS 上运行它，可以让您的媒体自动化全天候保持整洁，无需手动看管队列。
Cleanuparr 的主要功能
打击式清理
通过可配置的打击次数标记不良下载，一旦达到您的阈值，便自动删除并阻止它们。
恶意软件拦截器
检测并移除利用社区维护的模式以及内置的可疑文件类型黑名单的已知恶意种子。
Servarr 全局集成
可与 Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr 和 Whisparr 配合使用，并与 qBittorrent、Transmission、Deluge、uTorrent 和 rTorrent 集中在一处。
缺失和升级搜索
自动触发对缺失项目和未达截止标准的质量升级的搜索，包括自定义格式分数跟踪。
孤立和做种清理
移除没有硬链接或arr引用的下载，修剪长时间运行的种子，并支持跨种子感知的工作流程。
实时通知
通过您偏好的通知渠道，针对每一次打击、移除或屏蔽发送警报，确保万无一失。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cleanuparr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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