Isso 是一个轻量级的自托管评论服务器，旨在作为 Disqus 和类似第三方服务的尊重隐私的替代方案。它将所有评论存储在您自己服务器上的 SQLite 数据库中，从而消除了您网站访问者浏览器中的第三方跟踪像素和外部 JavaScript 依赖项。

与通过用户数据获利的云评论服务不同，Isso 将您的读者的评论保留在您拥有的基础设施上。它支持 Markdown 格式、评论线程、电子邮件通知、审核队列和内置管理界面——为专业的评论设置提供所需的一切，而无需牺牲托管服务的隐私。