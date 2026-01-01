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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 EmonCMS 构建什么

EmonCMS是OpenEnergyMonitor项目的开源后端，专门为时间序列能源、温度和环境数据而构建。与通用仪表板不同，它的每个组件——从输入处理管道到PHPFina和PHPTimeseries存储引擎——都经过优化，可在适度的硬件上处理多年的高分辨率传感器数据。

在VPS上自托管EmonCMS，可使家庭、太阳能、热泵和物联网测量数据完全在您的控制之下，没有每馈送限制或云订阅费用。捆绑的MQTT代理、MariaDB和Redis堆栈接受来自emonPi、emonTx、ESPHome、Home Assistant以及任何支持HTTP或MQTT的传感器的数据。

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你可以用 {name} 构建什么

EmonCMS 的主要功能

时间序列馈送

定制的 PHPFina 和 PHPTimeSeries 引擎存储多年的高分辨率传感器读数，比普通 SQL 数据库效率高得多。

MQTT 和 HTTP 输入

从 emonPi、emonTx、ESPHome、Home Assistant 或任何可以发布 MQTT 或调用 HTTP API 的设备接收数据。

输入处理

链式单位转换、功率-能量累加器、速率限制和虚拟馈送，无需编写代码或外部脚本。

仪表板和图表

拖放式仪表板编辑器，具有多系列图表、仪表和条形图，用于实时和历史传感器可视化。

能源使用应用

适用于太阳能光伏、热泵、电动汽车和家庭能耗的预置应用，无需手动配置即可提供洞察。

REST API 和导出

通过文档化的REST API读取和写入每个订阅源，并导出原始CSV原始数据用于离线分析或备份。

为什么要在 Hostinger 上运行 EmonCMS

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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