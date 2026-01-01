EmonCMS是OpenEnergyMonitor项目的开源后端，专门为时间序列能源、温度和环境数据而构建。与通用仪表板不同，它的每个组件——从输入处理管道到PHPFina和PHPTimeseries存储引擎——都经过优化，可在适度的硬件上处理多年的高分辨率传感器数据。

在VPS上自托管EmonCMS，可使家庭、太阳能、热泵和物联网测量数据完全在您的控制之下，没有每馈送限制或云订阅费用。捆绑的MQTT代理、MariaDB和Redis堆栈接受来自emonPi、emonTx、ESPHome、Home Assistant以及任何支持HTTP或MQTT的传感器的数据。