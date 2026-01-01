一键安装部署 EmonCMS。
用于记录和可视化能源、温度和环境传感器数据随时间变化的开源Web应用。
为 EmonCMS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
EmonCMS 的主要功能
时间序列馈送
定制的 PHPFina 和 PHPTimeSeries 引擎存储多年的高分辨率传感器读数，比普通 SQL 数据库效率高得多。
MQTT 和 HTTP 输入
从 emonPi、emonTx、ESPHome、Home Assistant 或任何可以发布 MQTT 或调用 HTTP API 的设备接收数据。
输入处理
链式单位转换、功率-能量累加器、速率限制和虚拟馈送，无需编写代码或外部脚本。
仪表板和图表
拖放式仪表板编辑器，具有多系列图表、仪表和条形图，用于实时和历史传感器可视化。
能源使用应用
适用于太阳能光伏、热泵、电动汽车和家庭能耗的预置应用，无需手动配置即可提供洞察。
REST API 和导出
通过文档化的REST API读取和写入每个订阅源，并导出原始CSV原始数据用于离线分析或备份。
为什么要在 Hostinger 上运行 EmonCMS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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