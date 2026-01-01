一键部署 BroadcastChannel。
将任何公共 Telegram 频道变成一个对 SEO 友好的微博，零客户端 JavaScript，并提供自动 RSS 订阅源。
为 BroadcastChannel 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 BroadcastChannel 构建什么
BroadcastChannel 是一个由 Astro 驱动的开源平台，它将公共 Telegram 频道转换为功能齐全的微博。您无需维护传统的 CMS，只需在 Telegram 中撰写帖子，BroadcastChannel 就会生成一个快速、SEO 优化的网站供您的受众浏览。每条消息都会成为一个页面，包含适当的元数据、站点地图以及 XML 和 JSON 格式的双重 RSS 订阅源，供订阅阅读器和内容聚合器使用。
在您自己的 VPS 上进行自托管，您可以获得自定义域名并完全控制您发布的内容，无需依赖 Vercel、Cloudflare Pages 或任何其他第三方托管平台。生成的网站不会向浏览器发送任何 JavaScript 代码——在任何连接下都快速，并且对搜索引擎爬虫高度友好。
BroadcastChannel 的主要功能
Telegram 作为 CMS
像往常一样在 Telegram 中发布帖子 — BroadcastChannel 会自动抓取并发布到您的网站，无需任何额外步骤。
零客户端 JavaScript
页面完全由服务器渲染，不向浏览器发送任何JavaScript，从而带来快速的加载时间和强大的SEO分数。
内置 RSS 源
每个博客都会自动获得 XML 和 JSON RSS 订阅源，以便读者可以通过任何订阅源聚合器或阅读器应用程序进行订阅。
SEO 和 站点地图
自动生成的站点地图、简洁的URL和适当的元标签，让您的内容从第一天起就能通过搜索引擎被发现。
社交链接整合
无需编写任何自定义代码，即可从网站导航中链接 Telegram、Twitter、GitHub、Mastodon、Bluesky 和 Discord 个人资料。
为什么要在 Hostinger 上运行 BroadcastChannel
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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