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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 BroadcastChannel 构建什么

BroadcastChannel 是一个由 Astro 驱动的开源平台，它将公共 Telegram 频道转换为功能齐全的微博。您无需维护传统的 CMS，只需在 Telegram 中撰写帖子，BroadcastChannel 就会生成一个快速、SEO 优化的网站供您的受众浏览。每条消息都会成为一个页面，包含适当的元数据、站点地图以及 XML 和 JSON 格式的双重 RSS 订阅源，供订阅阅读器和内容聚合器使用。

在您自己的 VPS 上进行自托管，您可以获得自定义域名并完全控制您发布的内容，无需依赖 Vercel、Cloudflare Pages 或任何其他第三方托管平台。生成的网站不会向浏览器发送任何 JavaScript 代码——在任何连接下都快速，并且对搜索引擎爬虫高度友好。

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你可以用 {name} 构建什么

BroadcastChannel 的主要功能

Telegram 作为 CMS

像往常一样在 Telegram 中发布帖子 — BroadcastChannel 会自动抓取并发布到您的网站，无需任何额外步骤。

零客户端 JavaScript

页面完全由服务器渲染，不向浏览器发送任何JavaScript，从而带来快速的加载时间和强大的SEO分数。

内置 RSS 源

每个博客都会自动获得 XML 和 JSON RSS 订阅源，以便读者可以通过任何订阅源聚合器或阅读器应用程序进行订阅。

SEO 和 站点地图

自动生成的站点地图、简洁的URL和适当的元标签，让您的内容从第一天起就能通过搜索引擎被发现。

社交链接整合

无需编写任何自定义代码，即可从网站导航中链接 Telegram、Twitter、GitHub、Mastodon、Bluesky 和 Discord 个人资料。

为什么要在 Hostinger 上运行 BroadcastChannel

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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