一键部署 FUXA。
开源的基于网络的 SCADA/HMI 软件，用于设计实时过程可视化以及连接工业设备。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FUXA 构建什么
FUXA 是一个完全为网络构建的开源 SCADA/HMI/仪表盘平台。拖放式编辑器在浏览器中运行，因此工程师无需安装专有工具即可设计工厂模拟图、仪表盘和操作员屏幕——并且相同的屏幕可以在任何带有浏览器的设备上呈现。
在您自己的 VPS 上自托管 FUXA 可以将标签数据、项目文件和设备凭据保留在您控制的基础设施内，这对于云托管 SCADA 很少是可行选项的 OT 环境至关重要。Node.js 运行时附带 Modbus、西门子 S7、OPC-UA、BACnet、MQTT 和 Ethernet/IP 的原生驱动程序，因此无需额外的网关即可与现有 PLC 和现场设备通信。
FUXA 的主要功能
基于网络的编辑器
直接在浏览器中使用拖放编辑器设计SCADA屏幕、仪表盘和警报 — 无需仅限Windows的工程工具。
工业协议
Modbus RTU/TCP、西门子 S7、OPC-UA、BACnet IP、MQTT 和 Ethernet/IP 的原生驱动程序可将 FUXA 开箱即用地连接到 PLC 和现场设备。
实时标签
将屏幕元素绑定到实时设备标签，并借助内置的历史数据支持，实时查看数值更新，以用于趋势和报告。
警报和事件
配置带有确认工作流的基于阈值的警报，并保留事件历史记录，用于审计和事后分析。
基于SVG的图形
可伸缩矢量图形在任何显示尺寸下都能保持模拟图清晰，无论是操作员人机界面 (HMI) 还是控制室墙上的大型概览仪表盘。
可脚本化逻辑
添加自定义JavaScript逻辑，以处理计算、转换和条件行为，而无需重新构建应用程序。
为什么要在 Hostinger 上运行 FUXA
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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