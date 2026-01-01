FUXA 是一个完全为网络构建的开源 SCADA/HMI/仪表盘平台。拖放式编辑器在浏览器中运行，因此工程师无需安装专有工具即可设计工厂模拟图、仪表盘和操作员屏幕——并且相同的屏幕可以在任何带有浏览器的设备上呈现。

在您自己的 VPS 上自托管 FUXA 可以将标签数据、项目文件和设备凭据保留在您控制的基础设施内，这对于云托管 SCADA 很少是可行选项的 OT 环境至关重要。Node.js 运行时附带 Modbus、西门子 S7、OPC-UA、BACnet、MQTT 和 Ethernet/IP 的原生驱动程序，因此无需额外的网关即可与现有 PLC 和现场设备通信。