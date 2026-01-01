KitchenOwl 是一款开源的自托管应用程序，用于家庭的购物清单、食谱和膳食计划。其 Flask 后端与 Flutter 网页和移动用户界面相结合，可让每个家庭成员的设备（商店里的手机、厨房里的平板电脑、其他地方的笔记本电脑）实时同步购物清单、储藏室库存和保存的食谱。

在您自己的 VPS 上自托管 KitchenOwl，可以将购物习惯、食谱收藏和家庭日常事务保留在您控制的基础设施中，而不是依赖通过消费者购买数据获利的免费 SaaS 服务。单容器部署附带 SQLite 以实现低资源使用，支持无限数量的家庭和食谱，并与 iOS 和 Android 上的移动应用程序集成，以便在店内编辑清单。