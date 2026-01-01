一键安装部署 KitchenOwl。
自托管的共享购物清单、食谱管理器和膳食计划器，让全家人可以通过任何设备保持同步。
为 KitchenOwl 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 KitchenOwl 构建什么
KitchenOwl 是一款开源的自托管应用程序，用于家庭的购物清单、食谱和膳食计划。其 Flask 后端与 Flutter 网页和移动用户界面相结合，可让每个家庭成员的设备（商店里的手机、厨房里的平板电脑、其他地方的笔记本电脑）实时同步购物清单、储藏室库存和保存的食谱。
在您自己的 VPS 上自托管 KitchenOwl，可以将购物习惯、食谱收藏和家庭日常事务保留在您控制的基础设施中，而不是依赖通过消费者购买数据获利的免费 SaaS 服务。单容器部署附带 SQLite 以实现低资源使用，支持无限数量的家庭和食谱，并与 iOS 和 Android 上的移动应用程序集成，以便在店内编辑清单。
KitchenOwl 的主要功能
共享购物清单
实时同步的购物清单，可在手机、平板电脑和笔记本电脑之间共享，以便每个人在购物或计划时都能看到相同的清单。
食谱和膳食计划
保存食谱（或从网址导入），在日历上规划膳食，并从选定的食谱中自动生成购物清单。
食品储藏室追踪
跟踪现有物品，这样膳食计划就可以将它们从生成的购物清单中减去，并避免重复购买。
多个家庭
在一个单一实例上运行独立的家庭，每个家庭都有独立的清单、食谱和成员，适用于共享住宅或大家庭。
iOS 和 Android 应用
第一方移动应用连接到您的自托管实例，以实现快速列表更新、离线购物和条形码式商品录入。
巧妙的建议
商品建议和货架感知排序通过学习您的家庭常一起购买的商品，加快了清单创建的速度。
为什么要在 Hostinger 上运行 KitchenOwl
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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