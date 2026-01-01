Tandoor Recipes 是一个功能丰富的开源食谱管理平台，用于整理您的烹饪生活。从任何网站导入食谱，计划每周膳食，生成购物清单，并与家人分享食谱——所有这些都通过一个可在任何设备上访问的简洁网页界面实现。由自托管社区构建，它将您的食谱收藏置于您的掌控之下，没有广告、订阅或数据收集。

在您的VPS上自托管Tandoor，可以确保您的所有食谱、膳食计划和购物清单保持私密，并可从任何地方访问。此部署包括用于可靠数据存储的PostgreSQL和Traefik HTTPS集成。第一个注册的用户将成为管理员——在创建您的账户后禁用公共注册。