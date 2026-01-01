OpenSpeedTest是一个免费的开源HTML5测速应用程序，它完全在浏览器中运行，无需Flash、Java或任何客户端软件。它能准确测量下载速度、上传速度、ping（单次延迟）和Jitter（延迟的变化幅度），通过任何现代网络浏览器在手机、平板电脑、智能电视和台式电脑上运行。

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