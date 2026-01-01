一键安装部署 OpenSpeedTest。
自托管的 HTML5 网络测速，可测量下载、上传、ping 和抖动，无需插件或第三方服务。
为 OpenSpeedTest 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenSpeedTest 构建什么
OpenSpeedTest是一个免费的开源HTML5测速应用程序，它完全在浏览器中运行，无需Flash、Java或任何客户端软件。它能准确测量下载速度、上传速度、ping（单次延迟）和Jitter（延迟的变化幅度），通过任何现代网络浏览器在手机、平板电脑、智能电视和台式电脑上运行。
在您的VPS上自托管OpenSpeedTest，为您提供一个私有、公正的测量端点，靠近您的托管应用程序。与受ISP关系影响的公共测速服务不同，您的实例测量的是到您自己服务器的真实性能——这非常适合诊断网络问题、验证ISP速度以及对VPN连接进行基准测试，同时无需与第三方共享任何数据。
OpenSpeedTest 的主要功能
纯HTML5实现
无需插件、Flash 或 Java — 可在任何设备上的任何现代浏览器中运行，包括 IE10 及更高版本。
全面的网络指标
在单次测试运行中测量下载速度、上传速度、ping延迟和抖动。
轻量级 NGINX 服务器
最小资源占用意味着OpenSpeedTest可以在同一VPS上与其他应用程序一起高效运行。
无第三方数据共享
所有测试数据都保留在您的服务器上 — 不会向外部服务发送速度结果、IP 地址或使用统计信息。
响应式设计
适用于桌面、平板电脑和移动设备，界面简洁，无广告，且无高级升级提示。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenSpeedTest
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。