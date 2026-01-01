OSRM（开源路径规划引擎）是一个高性能的路径规划引擎，用于在由OpenStreetMap数据构建的道路网络中查找最短路径。它通过简洁的HTTP API提供逐向导航、等时线、距离矩阵、地图匹配和行程优化功能，并被openstreetmap.org和许多商业地图产品用于生产环境。

此模板附带了官方路径规划后端和官方导航前端，因此您可以开箱即用地获得一个可用的地图UI。在您自己的VPS上自托管OSRM可以消除按请求配额和定价层级，保持位置查询的私密性，并允许您根据需要替换任何OpenStreetMap区域，而无需与第三方共享遥测数据。