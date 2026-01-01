一键部署 OSRM。
高性能 OpenStreetMap 路线规划引擎，内置导航用户界面，适用于汽车、自行车和步行导航。
为 OSRM 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
OSRM 的主要功能
内置导航UI
官方OSRM前端预配置了您的后端，为您提供交互式路线图，无需编写任何代码。
亚毫秒级路由
多级Dijkstra引擎即使在普通的VPS硬件上也能在毫秒内返回洲际规模的路线。
完全路由 API
路由、表格、匹配、行程、瓦片和最近搜索的端点，可让您在此基础上构建路线规划、预计到达时间矩阵、GPS地图匹配和TSP求解器。
自定义 OSM 区域
将捆绑的init容器指向任何Geofabrik提取物，以提供您选择的国家、大陆或全球数据集的路由服务。
多个出行资料
在汽车、自行车和步行之间切换随附的Lua配置文件，以根据您正在部署的使用场景定制路线。
无配额或API密钥
针对您自己的实例运行无限查询，不受速率限制、计费意外或第三方数据共享的影响。
为什么要在 Hostinger 上运行 OSRM
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。