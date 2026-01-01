Karaoke Eternal是一个完全自主托管的卡拉OK派对平台，可将任何屏幕变成卡拉OK显示器。客人通过扫描二维码加入房间，并直接从他们的移动浏览器中排队点歌——无需安装应用程序。主持人可以通过任何浏览器控制播放，而多个独立的房间则允许您同时运行具有独立队列的会话。

支持的格式包括带有CDG歌词的MP3+G音轨、压缩的MP3+G、MP4卡拉OK视频，以及用于无歌词音轨的WebGL可视化效果。媒体和设置存储在嵌入式SQLite数据库中，无需外部数据库服务。首次通过网页界面访问时完成初始管理员设置。在您的VPS上进行自主托管可确保您的卡拉OK库私密且在派对开始时始终可用。