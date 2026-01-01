一键部署 Karaoke Eternal。
自托管的卡拉OK派对平台，客人可通过手机浏览器扫描二维码点歌排队。
为 Karaoke Eternal 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Karaoke Eternal 构建什么
Karaoke Eternal是一个完全自主托管的卡拉OK派对平台，可将任何屏幕变成卡拉OK显示器。客人通过扫描二维码加入房间，并直接从他们的移动浏览器中排队点歌——无需安装应用程序。主持人可以通过任何浏览器控制播放，而多个独立的房间则允许您同时运行具有独立队列的会话。
支持的格式包括带有CDG歌词的MP3+G音轨、压缩的MP3+G、MP4卡拉OK视频，以及用于无歌词音轨的WebGL可视化效果。媒体和设置存储在嵌入式SQLite数据库中，无需外部数据库服务。首次通过网页界面访问时完成初始管理员设置。在您的VPS上进行自主托管可确保您的卡拉OK库私密且在派对开始时始终可用。
Karaoke Eternal 的主要功能
手机点歌
宾客扫描二维码，并直接通过他们的移动浏览器将歌曲加入队列 — 无需下载应用程序或创建账户。
多个派对房间
在独立房间中同时运行卡拉OK会话，每个房间都有自己的队列和播放器，非常适合大型场所或活动。
CDG和视频支持
播放 CDG 同步的 MP3+G 音轨、MP4 卡拉OK 视频，以及针对没有歌词叠加的音轨的 WebGL 可视化效果。
实时队列更新
主持人和嘉宾在连接到同一房间的所有设备上实时查看队列更新。
无需应用
整个卡拉OK体验都在浏览器中运行——客人排队点歌，主持人管理播放，无需安装任何东西。
为什么要在 Hostinger 上运行 Karaoke Eternal
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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