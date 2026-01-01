TubeArchivist 是一个自托管的 YouTube 归档平台，让您的视频收藏尽在掌控之中。它订阅频道，通过 yt-dlp 自动下载视频，并使用 Elasticsearch 索引所有内容，以便您可以搜索标题、描述、字幕和评论。视频通过内置的网页播放器提供，具有观看历史记录和进度跟踪功能——下载后无需 YouTube 帐户或互联网连接。

与一次性下载工具不同，TubeArchivist 在后台持续运行。它会保存每个视频文件的元数据、缩略图、字幕和评论，并与 Jellyfin 和 Plex 集成，供希望将归档内容与其他内容一起使用的媒体服务器用户使用。