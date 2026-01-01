一键安装部署 TubeArchivist。
自托管的YouTube归档器，可从您自己的服务器下载、索引并流式传输您的视频收藏。
为 TubeArchivist 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 TubeArchivist 构建什么
TubeArchivist 是一个自托管的 YouTube 归档平台，让您的视频收藏尽在掌控之中。它订阅频道，通过 yt-dlp 自动下载视频，并使用 Elasticsearch 索引所有内容，以便您可以搜索标题、描述、字幕和评论。视频通过内置的网页播放器提供，具有观看历史记录和进度跟踪功能——下载后无需 YouTube 帐户或互联网连接。
与一次性下载工具不同，TubeArchivist 在后台持续运行。它会保存每个视频文件的元数据、缩略图、字幕和评论，并与 Jellyfin 和 Plex 集成，供希望将归档内容与其他内容一起使用的媒体服务器用户使用。
TubeArchivist 的主要功能
频道订阅
订阅 YouTube 频道并按计划自动下载新的上传内容，无需手动干预即可保持您的存档最新。
全文搜索
Elasticsearch 索引视频标题、描述、字幕和评论，以便您能够通过关键词即时查找您的整个媒体库中的任何视频。
SponsorBlock 集成
在播放期间，使用社区提供的SponsorBlock数据，自动跳过赞助商片段、片头、片尾和冗余内容。
Jellyfin 和 Plex 导出
适用于 Jellyfin 和 Plex 的配套插件让您可以在现有媒体服务器中直接浏览您的 TubeArchivist 媒体库。
字幕归档
下载并索引所有存档视频的字幕，让您可以在整个收藏中对口语内容进行关键词搜索。
评论存档
可选地将每个视频的完整评论串与媒体文件一同存档，以保留YouTube可能删除的社区上下文。
为什么要在 Hostinger 上运行 TubeArchivist
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。