部署 Suwayomi 一键安装。
自托管的漫画服务器，可将数百个 Tachiyomi 源带到任何网页浏览器。
为 Suwayomi 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Suwayomi 构建什么
Suwayomi-Server 是一个自托管的漫画和连环画阅读服务器——它是热门 Android 应用 Tachiyomi 的桌面重写版。它通过与 Tachiyomi 相同的扩展生态系统连接到数百个漫画源，让您可以通过在任何设备上都可访问的简洁网页界面，访问海量的漫画作品。与目录有限且需要订阅付费的云端漫画服务不同，Suwayomi 完全运行在您自己的服务器上，无需支付持续费用。
所有阅读历史、图书馆数据和下载内容都存储在本地。Suwayomi 支持自动图书馆更新、CBZ 格式的章节下载、针对专用电子阅读器应用的 OPDS 目录支持以及可自定义的阅读体验——使其成为漫画和连环画爱好者的完整自托管平台。
Suwayomi 的主要功能
数百个来源
使用 Tachiyomi 扩展生态系统，连接到数百个漫画和动漫来源，涵盖数十种语言和类型的网站。
自动库更新
设置更新间隔后，Suwayomi 会自动检查所有已追踪的系列是否有新章节，让您的书库保持最新，无需手动刷新。
离线章节下载
下载章节以供离线阅读，可选择保存为CBZ格式的压缩包，兼容任何漫画阅读器应用程序。
OPDS 目录支持
内置的OPDS目录允许KOReader和Panels等电子阅读器应用直接连接到您的Suwayomi文库，以便在专用设备上阅读。
浏览器阅读器
在浏览器中直接阅读漫画，功能齐全的阅读器支持自定义布局、页面显示模式和阅读方向设置。
为什么要在 Hostinger 上运行 Suwayomi
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。