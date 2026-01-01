Suwayomi-Server 是一个自托管的漫画和连环画阅读服务器——它是热门 Android 应用 Tachiyomi 的桌面重写版。它通过与 Tachiyomi 相同的扩展生态系统连接到数百个漫画源，让您可以通过在任何设备上都可访问的简洁网页界面，访问海量的漫画作品。与目录有限且需要订阅付费的云端漫画服务不同，Suwayomi 完全运行在您自己的服务器上，无需支付持续费用。

所有阅读历史、图书馆数据和下载内容都存储在本地。Suwayomi 支持自动图书馆更新、CBZ 格式的章节下载、针对专用电子阅读器应用的 OPDS 目录支持以及可自定义的阅读体验——使其成为漫画和连环画爱好者的完整自托管平台。