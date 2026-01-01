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基于浏览器的 AirDrop 替代方案，用于在您网络上的任何设备之间进行即时点对点文件传输，无需安装应用程序。

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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 PairDrop 构建什么

PairDrop 是一个现代化的、基于网络的的文件共享平台，它将 AirDrop 风格的传输带到每个设备和操作系统。利用 WebRTC 技术，文件直接从发送方传输到接收方，不经过服务器——VPS 仅协调连接。在任何设备上打开网页界面，查看网络上的其他人，然后单击即可发送文件。无需账户、无需应用、无大小限制。

自托管 PairDrop 为您的家庭或办公室提供一个永久、始终可访问的文件共享中心，并通过 Traefik 受到 HTTPS 保护。文件从不经过第三方存储，传输以本地网络全速运行，自托管方式意味着无论您的团队共享多少文件，都不会产生按文件或带宽计费的费用。

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你可以用 {name} 构建什么

PairDrop 的主要功能

WebRTC 点对点

文件以全速网络在设备之间直接传输——服务器仅负责建立连接，因此您的数据绝不会存储在中间存储中。

无需安装

适用于 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 上的任何现代浏览器 — 用户只需访问 URL 即可立即开始共享。

自动设备发现

同一网络中的设备会自动出现在界面中，从而可以轻松选择接收方，无需输入地址或配对码。

无文件限制

PairDrop 不施加文件大小限制或类型过滤器，因此您可以共享从小型文本片段到大型视频文件的任何内容，而无需变通方法。

二维码配对

扫描二维码即可即时连接移动设备，无需在手机和电脑之间共享时输入网络地址。

为什么要在 Hostinger 上运行 PairDrop

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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