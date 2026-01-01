一键部署 PairDrop
基于浏览器的 AirDrop 替代方案，用于在您网络上的任何设备之间进行即时点对点文件传输，无需安装应用程序。
为 PairDrop 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 PairDrop 构建什么
PairDrop 是一个现代化的、基于网络的的文件共享平台，它将 AirDrop 风格的传输带到每个设备和操作系统。利用 WebRTC 技术，文件直接从发送方传输到接收方，不经过服务器——VPS 仅协调连接。在任何设备上打开网页界面，查看网络上的其他人，然后单击即可发送文件。无需账户、无需应用、无大小限制。
自托管 PairDrop 为您的家庭或办公室提供一个永久、始终可访问的文件共享中心，并通过 Traefik 受到 HTTPS 保护。文件从不经过第三方存储，传输以本地网络全速运行，自托管方式意味着无论您的团队共享多少文件，都不会产生按文件或带宽计费的费用。
PairDrop 的主要功能
WebRTC 点对点
文件以全速网络在设备之间直接传输——服务器仅负责建立连接，因此您的数据绝不会存储在中间存储中。
无需安装
适用于 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 上的任何现代浏览器 — 用户只需访问 URL 即可立即开始共享。
自动设备发现
同一网络中的设备会自动出现在界面中，从而可以轻松选择接收方，无需输入地址或配对码。
无文件限制
PairDrop 不施加文件大小限制或类型过滤器，因此您可以共享从小型文本片段到大型视频文件的任何内容，而无需变通方法。
二维码配对
扫描二维码即可即时连接移动设备，无需在手机和电脑之间共享时输入网络地址。
为什么要在 Hostinger 上运行 PairDrop
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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