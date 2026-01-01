PairDrop 是一个现代化的、基于网络的的文件共享平台，它将 AirDrop 风格的传输带到每个设备和操作系统。利用 WebRTC 技术，文件直接从发送方传输到接收方，不经过服务器——VPS 仅协调连接。在任何设备上打开网页界面，查看网络上的其他人，然后单击即可发送文件。无需账户、无需应用、无大小限制。

自托管 PairDrop 为您的家庭或办公室提供一个永久、始终可访问的文件共享中心，并通过 Traefik 受到 HTTPS 保护。文件从不经过第三方存储，传输以本地网络全速运行，自托管方式意味着无论您的团队共享多少文件，都不会产生按文件或带宽计费的费用。