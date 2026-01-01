Spacedrive 是一个虚拟分布式文件系统 (VDFS)，它可以为您的所有文件创建一个单一的智能目录，无论它们存储在哪里。本地驱动器、外部存储和云服务被统一到一个可搜索的数据库中，具有标签、元数据筛选、重复检测和缩略图生成功能。与传统文件浏览器不同，Spacedrive 将您的整个数字图书馆视为结构化数据，您可以大规模查询和组织。

在您自己的 VPS 上自托管 Spacedrive 服务器，可以为您的文件组织系统提供一个永久的、始终在线的中心，并具有内置管理员身份验证功能 — 无需将您的数据上传到任何第三方云。