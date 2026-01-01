TimescaleDB 通过原生时间序列功能扩展了 PostgreSQL，在团队已熟悉的 SQL 引擎之上，封装了超表、自动分区、连续聚合和高级压缩。由于其底层是 PostgreSQL，所有现有的驱动程序、ORM、BI 工具和扩展（包括 PostGIS 和 pg_vector）都可以继续使用，无需任何更改。

在您自己的 VPS 上自托管 TimescaleDB，可以使高容量遥测数据、物联网传感器流和金融行情数据在您的控制之下，且无需按数据点计费或支付出口费用。HA 镜像捆绑了 Patroni 和常见的 PostgreSQL 工具，为您提供了用于指标、监控和分析工作负载的生产就绪型基础。