一键安装 TimescaleDB。
基于 PostgreSQL 构建的时序数据库 — 兼具 SQL 的易用性与专用时序数据库的规模和速度。
为 TimescaleDB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 TimescaleDB 构建什么
TimescaleDB 通过原生时间序列功能扩展了 PostgreSQL，在团队已熟悉的 SQL 引擎之上，封装了超表、自动分区、连续聚合和高级压缩。由于其底层是 PostgreSQL，所有现有的驱动程序、ORM、BI 工具和扩展（包括 PostGIS 和 pg_vector）都可以继续使用，无需任何更改。
在您自己的 VPS 上自托管 TimescaleDB，可以使高容量遥测数据、物联网传感器流和金融行情数据在您的控制之下，且无需按数据点计费或支付出口费用。HA 镜像捆绑了 Patroni 和常见的 PostgreSQL 工具，为您提供了用于指标、监控和分析工作负载的生产就绪型基础。
TimescaleDB 的主要功能
超表
自动将时间序列数据分区到各个块中，以实现数十亿行规模下的快速插入和查询，而无需更改您编写 SQL 的方式。
原生压缩
列式压缩通常将历史数据压缩90%以上，从而降低存储成本，同时保持最新行快速更新和查询。
连续聚合
实体化汇总在后台增量刷新，因此针对数月或数年的原始数据的仪表板能保持亚秒级响应速度。
完全 PostgreSQL 兼容性
适用于所有 PostgreSQL 客户端、ORM 和扩展 — 包括用于地理空间数据的 PostGIS 和用于 AI 嵌入的 pg_vector — 无需任何迁移工作。
数据保留政策
根据计划自动删除或降采样旧数据块，将热数据保留在快速存储上，并满足合规性保留要求。
为什么要在 Hostinger 上运行 TimescaleDB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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