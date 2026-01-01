MicroBin 是一个小型、快速、功能齐全的 pastebin 和文件共享服务，用 Rust 编写。一个单一的二进制文件提供 Web UI、文件上传、粘贴共享、URL 缩短和管理面板——无需外部数据库、无需 PHP 运行时、无需庞大的依赖树。默认部署有意地保持最小化，以便它可以在微型 VPS 上使用，同时涵盖人们自托管 pastebin 的常见用例。

在您自己的 VPS 上自托管 MicroBin 可以将共享的代码片段、屏幕截图和短链接保留在您的基础设施内，而不是那些挖掘流量模式或插入广告的公共服务中。粘贴内容可以受密码保护、设置为阅后即焚、客户端加密或永久固定，并且每个粘贴都附带一个二维码和短 URL，以便快速进行移动设备交接。