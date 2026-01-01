一键部署 MicroBin。
轻量级自托管的 Rust 粘贴板和文件分享器，支持二维码、可过期内容和内置网址缩短功能。
为 MicroBin 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 MicroBin 构建什么
MicroBin 是一个小型、快速、功能齐全的 pastebin 和文件共享服务，用 Rust 编写。一个单一的二进制文件提供 Web UI、文件上传、粘贴共享、URL 缩短和管理面板——无需外部数据库、无需 PHP 运行时、无需庞大的依赖树。默认部署有意地保持最小化，以便它可以在微型 VPS 上使用，同时涵盖人们自托管 pastebin 的常见用例。
在您自己的 VPS 上自托管 MicroBin 可以将共享的代码片段、屏幕截图和短链接保留在您的基础设施内，而不是那些挖掘流量模式或插入广告的公共服务中。粘贴内容可以受密码保护、设置为阅后即焚、客户端加密或永久固定，并且每个粘贴都附带一个二维码和短 URL，以便快速进行移动设备交接。
MicroBin 的主要功能
粘贴和文件上传
分享文本片段并上传任何类型的文件，支持大小限制、自动语法高亮和内联预览。
内置URL缩短器
将长链接转换为托管在您自己域名上的短的、带有品牌标识的URL，而无需搭建单独的短链接服务。
即将到期和销毁的贴文
选择默认的过期时间窗口、阅后即焚语义，或永久置顶粘贴内容，以平衡保留期限与隐私。
客户端加密
可选的客户端加密确保服务器永远不会看到通过密码短语共享的敏感片段的明文。
二维码和管理界面
每个粘贴都会获得一个用于移动设备传输的二维码，管理员面板允许您在一个屏幕上浏览、编辑或删除任何粘贴。
单个 Rust 二进制文件
没有外部数据库，没有Redis，没有后台工作者——只有一个小巧的Rust进程，可以在最小的VPS套餐上轻松运行。
为什么要在 Hostinger 上运行 MicroBin
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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