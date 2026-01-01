一键安装部署 MQTTX
基于浏览器的 MQTT 5.0 客户端，用于调试代理和测试物联网 WebSocket 连接，无需本地安装。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 MQTTX 构建什么
MQTTX Web 是 EMQX 开发的一款开源 MQTT 5.0 客户端，它完全在浏览器中运行，允许工程师通过 WebSocket 连接到任何 MQTT 代理，以在几秒钟内检查主题、发布负载并验证 IoT 消息流。与桌面版不同，MQTTX Web 无需安装程序 — 团队只需打开部署的 URL，即可从任何笔记本电脑或平板电脑开始调试代理。
在您自己的 VPS 上自托管 MQTTX Web，可以在团队控制的 URL 上提供一个私有的、始终可用的 WebSocket 客户端，没有任何第三方托管的端点记录您的代理凭据，并且不依赖于公共的 emqx.io 实例。连接配置文件存储在每个浏览器本地，因此部署本身是无状态的且易于升级。
MQTTX 的主要功能
全面支持 MQTT 5.0
测试所有 MQTT 5.0 功能，包括属性、原因码、共享订阅和请求-响应模式，并针对任何兼容的代理。
WebSocket 连接
直接从浏览器通过 WS 和 WSS 连接到 MQTT 代理，这非常适合验证依赖 WebSocket 传输的物联网网关和 Web 客户端。
多券商工作区
保存并切换生产、预演和本地代理的连接配置文件，无需离开当前选项卡或每次重新配置凭据。
主题发布和订阅
订阅通配符主题，发布JSON、纯文本或Base64负载，并检查包含QoS、保留和时间戳元数据的消息历史记录。
免安装访问
与您的团队共享已部署的 URL，为每位工程师提供一个 MQTT 客户端，而无需分发桌面二进制文件或管理软件包版本。
客户端数据存储
连接设置和消息历史记录通过 localStorage 保留在浏览器中，因此服务器不持有代理凭据，并在升级过程中保持无状态。
为什么要在 Hostinger 上运行 MQTTX
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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