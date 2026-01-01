MQTTX Web 是 EMQX 开发的一款开源 MQTT 5.0 客户端，它完全在浏览器中运行，允许工程师通过 WebSocket 连接到任何 MQTT 代理，以在几秒钟内检查主题、发布负载并验证 IoT 消息流。与桌面版不同，MQTTX Web 无需安装程序 — 团队只需打开部署的 URL，即可从任何笔记本电脑或平板电脑开始调试代理。

在您自己的 VPS 上自托管 MQTTX Web，可以在团队控制的 URL 上提供一个私有的、始终可用的 WebSocket 客户端，没有任何第三方托管的端点记录您的代理凭据，并且不依赖于公共的 emqx.io 实例。连接配置文件存储在每个浏览器本地，因此部署本身是无状态的且易于升级。