一键部署 Lidarr。
自动音乐收藏管理器，可监控艺术家唱片目录并使用 MusicBrainz 元数据整理下载内容。
为 Lidarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Lidarr 的主要功能
自动发布监控
追踪任何艺术家，并在其配置的索引器上出现新专辑、单曲和EP时自动下载。
资料质量升级
定义首选音频格式，Lidarr 将在可用时自动用 FLAC 或更高比特率版本替换质量较低的文件。
MusicBrainz 元数据
使用来自 MusicBrainz 的准确艺术家名称、专辑封面、发行日期和曲目列表来丰富您的资料库。
媒体服务器集成
在下载完成后自动触发 Plex、Jellyfin 或 Emby 媒体库扫描，以便新音乐立即显示。
唱片目录管理
在一个仪表板中，您可以查看完整的艺术家目录，标记想要的专辑，并跟踪哪些发行版缺失或需要质量升级。
为什么要在 Hostinger 上运行 Lidarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。