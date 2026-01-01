Lidarr 是一款基于成熟 arr 框架构建的自动化音乐库管理器。它跟踪艺术家的唱片目录，监控 RSS 源以获取新专辑发布，通过您首选的客户端触发下载，并将所有内容整理到带有适当标签和结构化文件夹中 — 所有这些都无需手动干预。

在 VPS 上运行 Lidarr 可使其 24/7 保持活跃，确保新发布的内容一出现就被捕获，即使您的家用机器处于关闭状态。它集成了 qBittorrent、SABnzbd、NZBGet 和其他下载客户端，并连接到 Plex、Jellyfin 和 Emby，以在每次获取后刷新您的音乐服务器库。