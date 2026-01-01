Casdoor 是一个开源的身份和访问管理 (IAM) 平台，可作为您应用程序的集中式身份验证服务器。它内置支持 OAuth 2.0、OpenID Connect、SAML 和 LDAP，允许任何应用程序将用户登录委托给一个单一的受信任服务——从而消除了每个应用程序独立的登录系统，并为用户在整个技术栈中提供一套凭据。

自托管 Casdoor 使您的用户凭据和会话数据完全在您的控制之下，没有按用户收费，也没有供应商锁定。内置多因素身份验证、社交登录集成以及通过 Casbin 实现的细粒度权限，使其成为适用于任何规模团队的完整身份平台。