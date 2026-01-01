一键部署 Casdoor。
开源身份和访问管理平台，配备 OAuth 2.0、OIDC 和 SAML，用于集中式单点登录。
为 Casdoor 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Casdoor 的主要功能
通用 SSO 协议
OAuth 2.0、OpenID Connect 和 SAML 支持让 Casdoor 能够开箱即用地充当几乎任何应用程序的身份提供商。
多重身份验证
通过基于应用的 MFA 策略，在所有连接的应用程序中强制启用 TOTP、WebAuthn 硬件密钥、短信验证码或面容 ID。
社交登录提供商
适用于 GitHub、Google、Microsoft 和数十个其他提供商的内置连接器，让用户可以使用现有账户登录。
细粒度访问控制
Casbin 驱动的 ACL、RBAC 和 ABAC 策略精确控制哪些用户和角色可以访问您堆栈中的哪些资源。
多组织支持
通过一个Casdoor实例，管理多个独立的组织，每个组织拥有独立的用户池、应用程序和策略。
为什么要在 Hostinger 上运行 Casdoor
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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