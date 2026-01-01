一键安装部署 SnappyMail。
轻量级自托管网页邮件客户端，用于从任何浏览器访问 IMAP 电子邮件账户，无跟踪或广告。
为 SnappyMail 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SnappyMail 构建什么
SnappyMail 是一个现代、轻量级的网页邮件客户端，让您可以通过简洁的浏览器界面访问任何 IMAP 电子邮件账户。它是 RainLoop 的一个维护分支，为性能而重建——JavaScript 有效负载比原始版本小约 66%，这意味着即使在慢速连接下也能更快地加载。SnappyMail 支持多个 IMAP 账户、PGP 加密、Sieve 邮件过滤器、深色模式和完整的键盘导航。
在您的 VPS 上自托管 SnappyMail，可以在您自己的基础设施上部署一个私有的基于浏览器的邮件客户端，没有第三方遥测、没有广告，也无需外部服务账户。您的电子邮件凭据仅存储在您的服务器上，并且仅在您的 VPS 和您现有的邮件提供商之间传输。
SnappyMail 的主要功能
多个 IMAP 帐户
在一个SnappyMail会话中连接并切换任意数量的IMAP账户，包括Gmail、Outlook、Fastmail或自托管邮件服务器。
PGP 加密
直接在浏览器中撰写和阅读PGP加密消息，无需安装邮件客户端扩展或在界面外部管理密钥。
Sieve 过滤器编辑器
直接在 SnappyMail 中编写和管理服务器端 Sieve 邮件过滤规则，无需客户端规则即可自动执行文件夹排序和邮件处理。
无追踪或广告
SnappyMail 不包含任何分析、没有社交媒体按钮，也没有第三方脚本——邮件内容和元数据完全保留在您的基础设施中。
深色模式和主题
内置深色模式和多种主题选项让用户无需浏览器扩展或自定义CSS覆盖即可个性化界面。
为什么要在 Hostinger 上运行 SnappyMail
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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