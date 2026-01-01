SnappyMail 是一个现代、轻量级的网页邮件客户端，让您可以通过简洁的浏览器界面访问任何 IMAP 电子邮件账户。它是 RainLoop 的一个维护分支，为性能而重建——JavaScript 有效负载比原始版本小约 66%，这意味着即使在慢速连接下也能更快地加载。SnappyMail 支持多个 IMAP 账户、PGP 加密、Sieve 邮件过滤器、深色模式和完整的键盘导航。

在您的 VPS 上自托管 SnappyMail，可以在您自己的基础设施上部署一个私有的基于浏览器的邮件客户端，没有第三方遥测、没有广告，也无需外部服务账户。您的电子邮件凭据仅存储在您的服务器上，并且仅在您的 VPS 和您现有的邮件提供商之间传输。