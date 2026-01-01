Spliit 是 Splitwise 的一个自托管替代方案，它允许朋友、室友或旅行者群体跟踪共同开支并计算谁欠谁多少钱。创建一个群组，随时添加开支，Spliit 会自动计算余额——参与者无需账户，只需分享一个链接即可。

自托管 Spliit 意味着您的财务数据——谁花了什么，和谁一起，花在了什么上面——永远不会发送到第三方服务器或用于广告。没有订阅等级，没有被锁定的高级功能，也没有数据可移植性问题：您的实例，您的数据，您的控制权。