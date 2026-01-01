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用于AI编码代理的开源后端平台，捆绑了身份验证、Postgres、存储和边缘函数。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 InsForge 构建什么

InsForge是一个开源的一体化后端平台，专为代理式编程设计。它将现代应用程序所需的基础模块——身份验证、带有REST和实时API的PostgreSQL数据库、S3兼容的文件存储、LLM模型网关以及基于Deno的边缘函数——捆绑在一个统一的管理UI和MCP服务器背后，AI编程代理可以通过编程方式驱动。

在您自己的VPS上自托管InsForge，可以将用户账户、应用程序数据和上传文件完全置于您的控制之下，没有按项目计费、没有使用限制，也没有供应商锁定。随附的MCP服务器允许像Claude和Cursor这样的编程代理直接从您的编辑器中配置表、设置身份验证、部署函数和管理存储。

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你可以用 {name} 构建什么

InsForge 的主要功能

原生AI代理

捆绑式MCP服务器将身份验证、数据库、存储和函数作为工具公开，AI编码代理可以在构建您的应用程序时直接调用这些工具。

带自动 API 的 PostgreSQL

内置的 PostgREST 立即将您的模式转换为一个具有行级安全性的版本化 REST API，因此您可以发布端点而无需编写样板代码。

内置验证

电子邮件和密码认证以及 OAuth 提供商（Google、GitHub、Discord 等）已准备好通过单个 SDK 调用连接到您的客户端。

Deno 上的边缘函数

编写无服务器的TypeScript函数，这些函数在沙盒化的Deno运行时上运行，并可直接访问数据库和存储层。

S3 兼容存储

通过S3兼容的存储层上传、提供和管理文件权限，该存储层可在本地磁盘上运行或与任何S3存储桶配合使用。

统一模型网关

OpenAI兼容网关让您的应用通过一个API接口调用多个LLM提供商，并集中处理使用情况跟踪和密钥轮换。

为什么要在 Hostinger 上运行 InsForge

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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