一键安装部署 InsForge。
用于AI编码代理的开源后端平台，捆绑了身份验证、Postgres、存储和边缘函数。
为 InsForge 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 InsForge 构建什么
InsForge是一个开源的一体化后端平台，专为代理式编程设计。它将现代应用程序所需的基础模块——身份验证、带有REST和实时API的PostgreSQL数据库、S3兼容的文件存储、LLM模型网关以及基于Deno的边缘函数——捆绑在一个统一的管理UI和MCP服务器背后，AI编程代理可以通过编程方式驱动。
在您自己的VPS上自托管InsForge，可以将用户账户、应用程序数据和上传文件完全置于您的控制之下，没有按项目计费、没有使用限制，也没有供应商锁定。随附的MCP服务器允许像Claude和Cursor这样的编程代理直接从您的编辑器中配置表、设置身份验证、部署函数和管理存储。
InsForge 的主要功能
原生AI代理
捆绑式MCP服务器将身份验证、数据库、存储和函数作为工具公开，AI编码代理可以在构建您的应用程序时直接调用这些工具。
带自动 API 的 PostgreSQL
内置的 PostgREST 立即将您的模式转换为一个具有行级安全性的版本化 REST API，因此您可以发布端点而无需编写样板代码。
内置验证
电子邮件和密码认证以及 OAuth 提供商（Google、GitHub、Discord 等）已准备好通过单个 SDK 调用连接到您的客户端。
Deno 上的边缘函数
编写无服务器的TypeScript函数，这些函数在沙盒化的Deno运行时上运行，并可直接访问数据库和存储层。
S3 兼容存储
通过S3兼容的存储层上传、提供和管理文件权限，该存储层可在本地磁盘上运行或与任何S3存储桶配合使用。
统一模型网关
OpenAI兼容网关让您的应用通过一个API接口调用多个LLM提供商，并集中处理使用情况跟踪和密钥轮换。
为什么要在 Hostinger 上运行 InsForge
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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