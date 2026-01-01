InsForge是一个开源的一体化后端平台，专为代理式编程设计。它将现代应用程序所需的基础模块——身份验证、带有REST和实时API的PostgreSQL数据库、S3兼容的文件存储、LLM模型网关以及基于Deno的边缘函数——捆绑在一个统一的管理UI和MCP服务器背后，AI编程代理可以通过编程方式驱动。

在您自己的VPS上自托管InsForge，可以将用户账户、应用程序数据和上传文件完全置于您的控制之下，没有按项目计费、没有使用限制，也没有供应商锁定。随附的MCP服务器允许像Claude和Cursor这样的编程代理直接从您的编辑器中配置表、设置身份验证、部署函数和管理存储。