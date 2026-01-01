一键安装部署 Open Notebook
一款基于AI的知识工作区，在一个自托管应用中，整合了笔记、文档管理和上下文AI聊天。
为 Open Notebook 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Open Notebook 构建什么
Open Notebook 是一个自托管的、AI 原生笔记平台，它将您的写作、研究和 AI 辅助功能整合在一个环境中。Open Notebook 无需在文档、聊天界面和分散的文件系统之间来回切换，而是创建了一个工作区，将笔记、上传的文件和 AI 上下文保持连接——从而让您更容易地将粗略的想法转化为结构化的文档，而不会丢失您随着时间积累的知识。
此部署将 Open Notebook 与 SurrealDB 配对，以实现持久存储，将您的所有笔记和 AI 交互历史保存在您自己的基础设施上。自托管意味着您的数据永远不会通过第三方 SaaS 系统，并且您对访问、备份和保留拥有完全控制权。
Open Notebook 的主要功能
统一AI工作区
笔记和AI聊天共享相同的上下文，因此，助手会利用您的实际文档，而不仅仅是通用知识。
SurrealDB 后端
专用 SurrealDB 实例为笔记、上传文件以及跨重启的数据库状态提供快速、持久的存储。
上下文感知辅助
提出关于您自己材料的问题，并从您已有的笔记和文档中获得答案。
设计即隐私
所有数据都保留在您的VPS上 — 没有SaaS同步，没有第三方访问您的笔记或AI对话。
灵活的知识管理
适用于个人研究日志、工程运行手册、产品规划和长期知识库。
为什么要在 Hostinger 上运行 Open Notebook
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。