Open Notebook 是一个自托管的、AI 原生笔记平台，它将您的写作、研究和 AI 辅助功能整合在一个环境中。Open Notebook 无需在文档、聊天界面和分散的文件系统之间来回切换，而是创建了一个工作区，将笔记、上传的文件和 AI 上下文保持连接——从而让您更容易地将粗略的想法转化为结构化的文档，而不会丢失您随着时间积累的知识。

此部署将 Open Notebook 与 SurrealDB 配对，以实现持久存储，将您的所有笔记和 AI 交互历史保存在您自己的基础设施上。自托管意味着您的数据永远不会通过第三方 SaaS 系统，并且您对访问、备份和保留拥有完全控制权。