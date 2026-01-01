一键安装部署 FlareSolverr。
用于网页抓取和媒体自动化工具，并可自动绕过 Cloudflare 和 DDoS-GUARD 保护的代理服务器。
为 FlareSolverr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FlareSolverr 构建什么
FlareSolverr 是一款专门的代理服务器，它使用无头 Chromium 自动解决由 Cloudflare 和 DDoS-GUARD 施加的 JavaScript 挑战、CAPTCHA 和其他反机器人保护机制。它提供了一个简单的 HTTP API，供 Jackett 和 Prowlarr 等工具调用，以便在无需人工干预的情况下访问受保护的网站。
在您的 VPS 上自托管 FlareSolverr 可确保为无头浏览器操作提供专用资源，为您的媒体自动化技术栈提供 24/7 全天候可用性，并提高 Cloudflare 挑战的成功率，与更容易被标记或限速的住宅 IP 相比。
FlareSolverr 的主要功能
Cloudflare 绕过
自动解决 Cloudflare JS 挑战和浏览器完整性检查，以便下游工具无需手动处理即可访问受保护的网站。
简洁 HTTP API
提供一个直接的 REST 端点，任何应用程序都可以调用它，通过挑战解决代理路由请求，只需最少的集成工作。
会话管理
通过 Cookie 存储保持持久的浏览器会话，从而避免对同一站点的重复请求不必要地重新解决挑战。
无头 Chromium
使用真实的浏览器引擎来解决阻碍基本HTTP客户端的挑战，从而在对抗现代机器人检测系统时获得更高的成功率。
数组栈兼容
原生支持 Jackett、Prowlarr 及其他媒体自动化工具，作为受 Cloudflare 保护的索引器的一流代理选项。
为什么要在 Hostinger 上运行 FlareSolverr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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