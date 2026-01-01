FlareSolverr 是一款专门的代理服务器，它使用无头 Chromium 自动解决由 Cloudflare 和 DDoS-GUARD 施加的 JavaScript 挑战、CAPTCHA 和其他反机器人保护机制。它提供了一个简单的 HTTP API，供 Jackett 和 Prowlarr 等工具调用，以便在无需人工干预的情况下访问受保护的网站。

在您的 VPS 上自托管 FlareSolverr 可确保为无头浏览器操作提供专用资源，为您的媒体自动化技术栈提供 24/7 全天候可用性，并提高 Cloudflare 挑战的成功率，与更容易被标记或限速的住宅 IP 相比。