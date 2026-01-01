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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 PicoClaw 构建什么

PicoClaw 是一个由 Sipeed 发起，完全用 Go 语言从零开始编写的独立开源 AI 助手。该项目通过自举过程进行了重建——AI 代理本身推动了架构迁移和代码优化——生成了一个单一的静态二进制文件，该文件可在不到一秒的时间内启动，并在单个 CPU 核心上运行。

PicoClaw 设计小巧、快速且可部署在任何地方，它运行的工作负载与更重的代理框架相同，但仅消耗约 10MB 的 RAM。在 VPS 上自托管启动器可为您提供基于浏览器的控制台、持久配置以及一个长期运行的网关，该网关可将您选择的 LLM 连接到 Telegram、Discord、Matrix、微信以及您指向的任何 MCP 服务器。

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你可以用 {name} 构建什么

PicoClaw 的主要功能

超低占用

核心内存使用量低于10MB和亚秒级启动时间意味着单个VPS可以托管PicoClaw，而不会产生可测量的开销。

Web控制台启动器

基于浏览器的启动器在端口 18800 上引导您完成提供商、通道和网关设置，无需手动编辑 JSON 文件。

原生 MCP 支持

一流的模型上下文协议集成让您能够连接任何MCP服务器，以扩展代理功能，而无需编写自定义插件。

30+ LLM 提供商

通过单一的 model_list 配置，即可使用 OpenAI、Anthropic、Gemini、OpenRouter、AWS Bedrock、Azure、Kimi、Minimax 等更多服务。

多渠道网关

长期运行的网关通过单一部署，将您的代理暴露给 Telegram、Discord、Matrix、IRC、微信和企业微信。

智能模型路由

基于规则的路由将简单查询发送给轻量级模型，而将复杂查询发送给旗舰模型，从而削减API开销，同时不影响质量。

为什么要在 Hostinger 上运行 PicoClaw

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

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