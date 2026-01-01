PicoClaw 是一个由 Sipeed 发起，完全用 Go 语言从零开始编写的独立开源 AI 助手。该项目通过自举过程进行了重建——AI 代理本身推动了架构迁移和代码优化——生成了一个单一的静态二进制文件，该文件可在不到一秒的时间内启动，并在单个 CPU 核心上运行。

PicoClaw 设计小巧、快速且可部署在任何地方，它运行的工作负载与更重的代理框架相同，但仅消耗约 10MB 的 RAM。在 VPS 上自托管启动器可为您提供基于浏览器的控制台、持久配置以及一个长期运行的网关，该网关可将您选择的 LLM 连接到 Telegram、Discord、Matrix、微信以及您指向的任何 MCP 服务器。