一键部署 PicoClaw。
超轻量级AI助手，用Go语言编写，支持原生MCP，并集成了30多个LLM提供商。
为 PicoClaw 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 PicoClaw 构建什么
PicoClaw 是一个由 Sipeed 发起，完全用 Go 语言从零开始编写的独立开源 AI 助手。该项目通过自举过程进行了重建——AI 代理本身推动了架构迁移和代码优化——生成了一个单一的静态二进制文件，该文件可在不到一秒的时间内启动，并在单个 CPU 核心上运行。
PicoClaw 设计小巧、快速且可部署在任何地方，它运行的工作负载与更重的代理框架相同，但仅消耗约 10MB 的 RAM。在 VPS 上自托管启动器可为您提供基于浏览器的控制台、持久配置以及一个长期运行的网关，该网关可将您选择的 LLM 连接到 Telegram、Discord、Matrix、微信以及您指向的任何 MCP 服务器。
PicoClaw 的主要功能
超低占用
核心内存使用量低于10MB和亚秒级启动时间意味着单个VPS可以托管PicoClaw，而不会产生可测量的开销。
Web控制台启动器
基于浏览器的启动器在端口 18800 上引导您完成提供商、通道和网关设置，无需手动编辑 JSON 文件。
原生 MCP 支持
一流的模型上下文协议集成让您能够连接任何MCP服务器，以扩展代理功能，而无需编写自定义插件。
30+ LLM 提供商
通过单一的 model_list 配置，即可使用 OpenAI、Anthropic、Gemini、OpenRouter、AWS Bedrock、Azure、Kimi、Minimax 等更多服务。
多渠道网关
长期运行的网关通过单一部署，将您的代理暴露给 Telegram、Discord、Matrix、IRC、微信和企业微信。
智能模型路由
基于规则的路由将简单查询发送给轻量级模型，而将复杂查询发送给旗舰模型，从而削减API开销，同时不影响质量。
为什么要在 Hostinger 上运行 PicoClaw
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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