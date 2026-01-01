ThinkDashboard 是一个简约的自托管书签仪表板，使用 Go 和原生 JavaScript 构建，适用于那些希望拥有快速浏览器起始页而无需典型家庭实验室仪表板臃肿的用户。书签按类别分组，分布在多个页面上，并通过简洁的文本优先界面呈现，该界面可在桌面和移动设备上即时加载。

每个书签都可以分配一个键盘快捷键，因此，打开常用目的地就像按下一个键一样快 — 无需鼠标、无需搜索下拉菜单、无需第三方扩展。所有数据都存储在持久卷上的 JSON 文件中，这使得备份变得轻而易举，并将您的书签集合完全保存在您自己的 VPS 上，而不是托管书签服务。