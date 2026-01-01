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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 WebTop 构建什么

WebTop 提供了一个完整的 Linux 桌面环境，可通过 KasmVNC 流媒体从任何浏览器访问。由 LinuxServer.io 构建，它提供了 KDE、XFCE 和其他桌面环境，具有持久的主目录存储、集成文件管理、音频和视频直通，以及通过共享内存配置实现的流畅图形性能。

在 VPS 上自托管 WebTop 为您提供了一个安全的远程桌面，无需 VPN 或 RDP 客户端软件即可访问。它非常适合在受限环境中运行图形化 Linux 应用程序，提供一个一致的开发或生产力工作区，可从任何带有浏览器的设备访问。

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WebTop 的主要功能

基于浏览器的桌面

从任何浏览器访问完整的 Linux 桌面，无需安装 VPN、RDP 或远程桌面客户端软件。

多个桌面环境

您可以根据自己的工作流程和资源偏好，选择 KDE、XFCE、MATE 以及其他桌面环境。

持久存储

主目录和应用程序数据在会话之间持久存在，在重新连接后仍能保持您的文件和配置完整无损。

音频和视频支持

多媒体直通能够在容器化桌面环境中播放音频和视频。

安全远程访问

通过 Traefik 经由 HTTPS 访问桌面，无需将 RDP 或 VNC 端口直接暴露到互联网。

为什么要在 Hostinger 上运行 WebTop

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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