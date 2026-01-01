WebTop 提供了一个完整的 Linux 桌面环境，可通过 KasmVNC 流媒体从任何浏览器访问。由 LinuxServer.io 构建，它提供了 KDE、XFCE 和其他桌面环境，具有持久的主目录存储、集成文件管理、音频和视频直通，以及通过共享内存配置实现的流畅图形性能。

在 VPS 上自托管 WebTop 为您提供了一个安全的远程桌面，无需 VPN 或 RDP 客户端软件即可访问。它非常适合在受限环境中运行图形化 Linux 应用程序，提供一个一致的开发或生产力工作区，可从任何带有浏览器的设备访问。