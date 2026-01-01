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行业标准平台，用于跨 30 多种语言进行连续代码质量检测、安全分析和自动化质量把关。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 SonarQube 构建什么

SonarQube 是领先的开源平台，用于持续的代码质量和安全性分析，被超过 400,000 个组织用于系统地交付干净、可维护的代码。它跨 30 多种编程语言执行深度静态分析 — 检测漏洞、安全漏洞、代码嗅觉和重复 — 并直接集成到 CI/CD 管道中，以便在每次拉取请求时强制实施质量把关。

在VPS上自行托管SonarQube可确保源代码和分析结果永远不会离开您的基础架构，满足处理敏感或专有代码的组织对合规性的要求。PostgreSQL支持的部署可维护完整的质量指标历史记录，使团队能够跟踪技术债务趋势、覆盖范围变化以及随时间推移的安全态势。

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你可以用 {name} 构建什么

SonarQube 的主要功能

支持30多种语言

从单个统一平台分析 Java、Python、JavaScript、TypeScript、C#、Go 和超过 25 种其他语言。

质量门

当代码引入新的错误、安全问题或未能满足定义的覆盖阈值时，自动进行块合并和部署。

安全漏洞检测

确定 OWASP 十大漏洞、注入漏洞和安全热点，并为您的团队提供优先的补救指导。

CI/CD 流水线集成

与 GitHub Actions、GitLab CI、Jenkins、Azure DevOps 和 Bitbucket 进行本机连接，自动分析每个拉取请求。

技术性债务跟踪

估计所有问题的补救工作，并跟踪一段时间内的技术债务趋势，以帮助团队有效规划维护工作。

为什么要在 Hostinger 上运行 SonarQube

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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