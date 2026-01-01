SonarQube 是领先的开源平台，用于持续的代码质量和安全性分析，被超过 400,000 个组织用于系统地交付干净、可维护的代码。它跨 30 多种编程语言执行深度静态分析 — 检测漏洞、安全漏洞、代码嗅觉和重复 — 并直接集成到 CI/CD 管道中，以便在每次拉取请求时强制实施质量把关。

在VPS上自行托管SonarQube可确保源代码和分析结果永远不会离开您的基础架构，满足处理敏感或专有代码的组织对合规性的要求。PostgreSQL支持的部署可维护完整的质量指标历史记录，使团队能够跟踪技术债务趋势、覆盖范围变化以及随时间推移的安全态势。