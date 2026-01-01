Cypht 是一个模块化的开源网页邮件客户端，旨在实现简洁和高速。与笨重的网页邮件解决方案不同，Cypht 将多个 IMAP 和 POP3 电子邮件账户以及 RSS/Atom 新闻订阅源聚合到一个统一的收件箱视图中 — 让您无需在不同服务之间切换即可全面了解您的通信。

Cypht 基于 PHP 和 Alpine Linux 构建，可以在普通硬件上高效运行，并将用户配置存储在数据库中，以实现可靠的多用户部署。其基于模块的架构意味着您只需加载所需的功能，从而保持界面整洁，占用空间小。