一键安装部署 Cypht。
轻量级、开源的网页邮件客户端，可将多个电子邮件账户和新闻订阅统一到一个快速界面中。
为 Cypht 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Cypht 的主要功能
多账户聚合
将多个IMAP和POP3电子邮件账户连接到一个统一的收件箱视图，从而实现更快的电子邮件管理。
动态消息集成
将电子邮件和RSS/Atom新闻订阅源结合在一个界面中，减少您保持信息更新所需的应用程序数量。
模块化架构
仅启用您需要的模块——联系人、日历、IMAP 文件夹、Sieve 过滤器等——保持用户界面简洁。
数据库支持的会话
在 MariaDB 中存储用户配置和会话，以实现可靠、可扩展的多用户部署。
轻量级占用空间
在 Alpine Linux 上运行，捆绑了 Nginx 和 PHP，在一个约 290 MB 的单一镜像中，仅需最少的 VPS 资源。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cypht
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。