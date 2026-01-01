Planka 是一个免费的开源看板应用程序，专为需要一个简单、自托管的 Trello 替代方案的工作组而构建。凭借实时更新、拖放式卡片管理和简洁的界面，Planka 帮助团队组织项目、跟踪任务和协作，无需依赖专有 SaaS 平台或支付按用户计费的订阅费用。

在您自己的 VPS 上自托管 Planka 可以让所有项目数据、附件和团队通信都在您的控制之下。此部署包含 PostgreSQL 用于可靠的数据存储，以及 Traefik 集成用于安全的 HTTPS 访问。首次启动时会自动创建一个管理员帐户，其凭据是您在部署期间配置的。