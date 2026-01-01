一键安装部署 DbGate。
开源跨平台数据库管理器，支持 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis 以及更多 SQL 和 NoSQL 引擎。
为 DbGate 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 DbGate 构建什么
DbGate是一个开源的跨平台数据库管理器，通过一个单一的基于Web的界面，支持MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、MongoDB、Redis、ClickHouse、CockroachDB、Cassandra和Amazon Redshift。您无需在特定于供应商的工具之间切换，可以从一个工作区连接到每个数据库，运行多标签SQL或NoSQL查询，内联编辑表格，并在不同环境之间比较模式。
在您自己的VPS上自托管DbGate，可以将连接字符串、保存的查询和导出的数据完全保留在您的基础设施上，且没有云遥测或按席位许可。浏览器界面可从任何设备访问，使其适用于即席数据检查、日常管理和协作调试，而无需在每台开发人员机器上安装桌面客户端。
DbGate 的主要功能
SQL 和 NoSQL 结合
从一个单一的工作区连接到 MySQL、PostgreSQL、SQL Server、MongoDB、Redis、SQLite、ClickHouse、CockroachDB、Cassandra 等，无需在特定供应商客户端之间来回切换。
多标签查询编辑器
在多个标签页中运行 SQL 或 MongoDB 查询，支持自动补全、语法高亮和持久化历史记录，即使重新连接或重启也能保留。
可视化表格编辑器
使用类似电子表格的网格，在线浏览、筛选、排序和编辑行，然后通过生成的 SQL 差异提交更改，再将这些更改写入数据库。
模式比较和导出
比较两个数据库之间的模式，生成迁移SQL，并将表或查询直接从浏览器导出为CSV、JSON、SQL转储或Excel。
ER图设计器
通过交互式ER图可视化关系，然后将布局导出为SVG或PNG，用于文档和架构评审。
为什么要在 Hostinger 上运行 DbGate
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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