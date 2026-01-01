DbGate是一个开源的跨平台数据库管理器，通过一个单一的基于Web的界面，支持MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、MongoDB、Redis、ClickHouse、CockroachDB、Cassandra和Amazon Redshift。您无需在特定于供应商的工具之间切换，可以从一个工作区连接到每个数据库，运行多标签SQL或NoSQL查询，内联编辑表格，并在不同环境之间比较模式。

在您自己的VPS上自托管DbGate，可以将连接字符串、保存的查询和导出的数据完全保留在您的基础设施上，且没有云遥测或按席位许可。浏览器界面可从任何设备访问，使其适用于即席数据检查、日常管理和协作调试，而无需在每台开发人员机器上安装桌面客户端。