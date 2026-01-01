OMERO是一个开放显微镜环境数据管理平台，专为处理多维生物成像数据的研究实验室而构建。它通过Bio-Formats从150多种专有文件格式导入显微镜图像，将它们保存在可查询的存储库中，并通过一个无需专有软件即可处理通道、延时摄影和Z轴堆栈的网络查看器提供服务。

在您的VPS上自托管OMERO，使实验室团队能够完全控制原始图像数据、注释和访问权限，同时将OMERO.server后端、OMERO.web前端和一个PostgreSQL存储库捆绑在一个部署中。