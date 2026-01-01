一键安装部署 FreeCAD。
免费的参数化3D CAD建模器，通过KasmVNC可从任何浏览器访问，无需本地安装。
为 FreeCAD 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FreeCAD 构建什么
FreeCAD 是一款免费开源的参数化 3D CAD 建模工具，全球工程师、产品设计师和建筑师都在使用它。与基于网格的工具不同，FreeCAD 使用精确的基于约束的几何体，因此每个尺寸都可以在任何时候修改，而无需从头开始重建模型。此模板通过 KasmVNC 在可访问浏览器的桌面环境中运行 FreeCAD，将任何连接互联网的设备变成一个功能强大的 CAD 工作站。
在您的 VPS 上自托管 FreeCAD 意味着您的工程环境——包括自定义宏、零件库和项目文件——始终可以从任何设备访问，而无需在多台机器上管理软件安装。持久卷存储确保您的所有工作在容器更新和重启后保持完好无损。
FreeCAD 的主要功能
基于浏览器的访问
完整的 FreeCAD 桌面通过 KasmVNC 交付，可从任何现代浏览器访问，无需在本地安装任何东西。
参数化建模
基于约束的草图绘制器和零件设计工作台让您随时修改任何尺寸，而无需重新构建模型。
多工作台环境
在一个应用程序中，提供实体建模、装配、技术图纸、有限元分析等专用工作台。
标准格式支持
导入和导出 STEP、IGES、STL、DXF 和 SVG 文件，以便与其他 CAD 工具和制造工作流程兼容。
Python脚本
使用内置的Python脚本引擎，自动化重复性任务，创建自定义宏，并构建新的工作台。
为什么要在 Hostinger 上运行 FreeCAD
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。