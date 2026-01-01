FreeCAD 是一款免费开源的参数化 3D CAD 建模工具，全球工程师、产品设计师和建筑师都在使用它。与基于网格的工具不同，FreeCAD 使用精确的基于约束的几何体，因此每个尺寸都可以在任何时候修改，而无需从头开始重建模型。此模板通过 KasmVNC 在可访问浏览器的桌面环境中运行 FreeCAD，将任何连接互联网的设备变成一个功能强大的 CAD 工作站。

在您的 VPS 上自托管 FreeCAD 意味着您的工程环境——包括自定义宏、零件库和项目文件——始终可以从任何设备访问，而无需在多台机器上管理软件安装。持久卷存储确保您的所有工作在容器更新和重启后保持完好无损。