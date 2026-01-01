一键部署 Photoview。
自托管照片库，可镜像您的文件系统结构，并且从不修改您的原始文件。
为 Photoview 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Photoview 的主要功能
文件系统镜像相册
您现有的目录结构会自动成为您的相册结构 — 无需导入、无需重新整理、无需锁定。
RAW 文件支持
通过Darktable原生浏览和预览RAW相机格式，摄影师无需转换即可查看其完整图库。
人脸识别
自动检测并分组同一人物的照片，方便在数千张图片中查找特定人物的所有照片。
EXIF 和 GPS 元数据
显示每张照片的相机设置、镜头数据和位置信息，并带有由 Mapbox 提供支持的可选地图视图。
安全共享
生成用于单张照片或整个相册的公共分享链接，可选择密码保护以控制外部访问。
多用户库
每个用户账户都映射到服务器上自己的目录路径，从而使家庭成员或协作者可以在单个实例中拥有独立的库。
为什么要在 Hostinger 上运行 Photoview
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。