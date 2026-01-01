Photoview 是一个快速的自托管照片库，专为希望将回忆存储在自己控制的基础设施上的摄影师和家庭而设计。它直接从您现有的目录结构中读取 — 无需导入过程，无需文件重组 — 并在您自己的服务器上自动生成缩略图和预览。

与云照片服务不同，Photoview 保持您的原始文件不受触动且私密。RAW 文件、EXIF 元数据、GPS 坐标和人脸识别功能都可以在不将任何照片发送到第三方服务的情况下运行。每个用户都有自己的库路径，这使其适用于家庭或共享一台服务器的小型团队。