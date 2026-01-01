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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 ClassicPress 构建什么

ClassicPress 是一个由社区驱动的 WordPress 分支，它保留了熟悉的 TinyMCE 经典编辑器，同时移除了古腾堡块编辑器及其带来的性能开销。它与大多数现有的 WordPress 主题和插件保持兼容，这使得它成为那些更喜欢可预测、稳定的 CMS 行为而非持续界面变化的网站和开发人员的直接迁移路径。

在您的 VPS 上自托管 ClassicPress，让您完全控制 PHP 配置、数据库调优和更新时间 — 这消除了托管 WordPress 主机的限制，同时保留了您熟悉的 WordPress 生态系统。

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ClassicPress 的主要功能

经典编辑器已保留

保留WordPress用户熟悉的TinyMCE编辑器，以便内容创作者无需学习新的基于块的界面即可高效工作。

WordPress 插件兼容性

与数千个现有WordPress插件和主题兼容，因此您无需重建网站或更换现有工具集即可迁移。

稳定更新周期

长期支持的侧重意味着更新是可预测且向后兼容的，从而降低了核心升级后插件损坏的风险。

提升性能

移除古腾堡的JavaScript开销，与同等现代WordPress安装相比，可实现更快的页面加载和更低的服务器资源使用。

完全自定义控制

自定义文章类型、角色管理和子主题支持为开发者提供了与WordPress相同的灵活性，并且拥有更稳定的底层基础。

为什么要在 Hostinger 上运行 ClassicPress

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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