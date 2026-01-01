ClassicPress 是一个由社区驱动的 WordPress 分支，它保留了熟悉的 TinyMCE 经典编辑器，同时移除了古腾堡块编辑器及其带来的性能开销。它与大多数现有的 WordPress 主题和插件保持兼容，这使得它成为那些更喜欢可预测、稳定的 CMS 行为而非持续界面变化的网站和开发人员的直接迁移路径。

在您的 VPS 上自托管 ClassicPress，让您完全控制 PHP 配置、数据库调优和更新时间 — 这消除了托管 WordPress 主机的限制，同时保留了您熟悉的 WordPress 生态系统。