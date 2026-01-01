一键安装部署 Nango。
管理 OAuth、令牌刷新和 300 多个第三方集成的 API 连接的开源平台。
为 Nango 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Nango 构建什么
Nango 是一个开源基础设施层，用于连接外部 API。Nango 无需为每个服务编写自定义 OAuth 流程、令牌刷新逻辑和速率限制处理，而是通过一个统一的后端管理所有这些。开发人员只需配置一次集成，即可通过 Nango 的透明代理访问任何受支持的服务——内置支持超过 300 个 API，包括 Salesforce、GitHub、Slack、Stripe 和 Notion。
在您自己的 VPS 上自托管 Nango，可将您客户的 OAuth 授权和 API 令牌保留在您控制的基础设施上。没有任何第三方服务会处理您的用户凭据——所有数据都使用您拥有的密钥进行静态加密，并存储在与服务器一同运行的 PostgreSQL 数据库中。
Nango 的主要功能
统一的 OAuth 流程
Nango 处理 300 多个 API 的授权 URL 生成、令牌交换和回调处理，无需为每个集成编写自定义授权代码。
自动刷新令牌
访问令牌会在过期前静默刷新，以确保您的集成不会因凭据失效而在会话中途失败。
嵌入式连接UI
一个预构建的、白标的OAuth同意屏幕，让您的用户可以通过单一用户流程，从您的应用程序内部授权第三方账户。
透明API代理
通过 Nango 路由 API 调用，以实现自动重试、速率限制退避和标准化的错误响应，而无需为每个 API 设置中间件。
Webhook 规范化
通过单个摄取端点和统一的有效负载处理，接收、验证并转发来自任何已连接提供商的 webhook。
加密凭据存储
所有 OAuth 令牌和 API 密钥都使用您自己的密钥进行静态加密，并独家存储在自托管的 PostgreSQL 数据库中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Nango
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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