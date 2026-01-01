Nango 是一个开源基础设施层，用于连接外部 API。Nango 无需为每个服务编写自定义 OAuth 流程、令牌刷新逻辑和速率限制处理，而是通过一个统一的后端管理所有这些。开发人员只需配置一次集成，即可通过 Nango 的透明代理访问任何受支持的服务——内置支持超过 300 个 API，包括 Salesforce、GitHub、Slack、Stripe 和 Notion。

在您自己的 VPS 上自托管 Nango，可将您客户的 OAuth 授权和 API 令牌保留在您控制的基础设施上。没有任何第三方服务会处理您的用户凭据——所有数据都使用您拥有的密钥进行静态加密，并存储在与服务器一同运行的 PostgreSQL 数据库中。