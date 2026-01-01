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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Nango 构建什么

Nango 是一个开源基础设施层，用于连接外部 API。Nango 无需为每个服务编写自定义 OAuth 流程、令牌刷新逻辑和速率限制处理，而是通过一个统一的后端管理所有这些。开发人员只需配置一次集成，即可通过 Nango 的透明代理访问任何受支持的服务——内置支持超过 300 个 API，包括 Salesforce、GitHub、Slack、Stripe 和 Notion。

在您自己的 VPS 上自托管 Nango，可将您客户的 OAuth 授权和 API 令牌保留在您控制的基础设施上。没有任何第三方服务会处理您的用户凭据——所有数据都使用您拥有的密钥进行静态加密，并存储在与服务器一同运行的 PostgreSQL 数据库中。

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你可以用 {name} 构建什么

Nango 的主要功能

统一的 OAuth 流程

Nango 处理 300 多个 API 的授权 URL 生成、令牌交换和回调处理，无需为每个集成编写自定义授权代码。

自动刷新令牌

访问令牌会在过期前静默刷新，以确保您的集成不会因凭据失效而在会话中途失败。

嵌入式连接UI

一个预构建的、白标的OAuth同意屏幕，让您的用户可以通过单一用户流程，从您的应用程序内部授权第三方账户。

透明API代理

通过 Nango 路由 API 调用，以实现自动重试、速率限制退避和标准化的错误响应，而无需为每个 API 设置中间件。

Webhook 规范化

通过单个摄取端点和统一的有效负载处理，接收、验证并转发来自任何已连接提供商的 webhook。

加密凭据存储

所有 OAuth 令牌和 API 密钥都使用您自己的密钥进行静态加密，并独家存储在自托管的 PostgreSQL 数据库中。

为什么要在 Hostinger 上运行 Nango

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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